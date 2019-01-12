Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Канаду прибыла 18-летняя девушка, бежавшая из Саудовской Аравии

В аэропорту Бангкока, 7 января 2019

Смотреть комментарии

Девушка из Саудовской Аравии, получившая от канадских властей статус беженца, прибыла в субботу в Торонто из Таиланда, где была вынуждена провести несколько дней. 18-летняя Рахаф аль-Кунун заявила, что бежала от родителей и родственников, опасаясь за свою жизнь – после отказа от соблюдения строгих правил, установленных саудовскими властями, сообщает Reuters.

История Кунун в последние дни привлекла внимание СМИ многих стран к строгим общественным правилам и ограничениям, которые обязаны выполнять женщины в Саудовской Аравии. Рахаф аль-Кунун прибыла в Бангкок неделю назад и была задержана на пограничном контроле. Вскоре, находясь в транзитной зоне, она стала рассылать сообщения через Твиттер, объясняя, что бежала из Кувейта, и её жизнь окажется в опасности, если её вернут в Саудовскую Аравию. Социальные сети откликнулись на эти обращения.


Через двое суток пребывания в тразитной зоне аэропорта Бангкока, девушка получила разрешение на пересечение границы Таиланда для регистрации в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вскоре она получила уведомление правительства Канады, что ей предоставлен статус беженца.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG