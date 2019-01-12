Руководство Владимирской области проигнорировало поручение Путина

Во Владимирской области заместитель губернатора, посоветовавшая врачам в больнице вымыть полы, взялась за организацию уборки силами добровольцев и сотрудников регионального департамента здравоохранения, а также персоналом самой клиники.

Высокопосталенная чиновница Марина Чекунова приняла такое решение в ответ на просьбу персонала помочь в оснащении больницы всеми необходимыми материалами.



Ранее в субботу зампредседателя законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин сообщил корреспонденту ТАСС, что при согласовании кандидатуры чиновницы на пост первого замглавы региона депутаты учтут её некорректный совет в адрес врачей.





7 июня 2018 года жители Струнина на "Прямой линии" с президентом России пожаловались на качество медобслуживания в городе, после чего глава государства поручил провести капитальный ремонт зданий филиала Александровской Центральной районной больницы в Струнине, а также детской поликлиники. Ответственность за исполнение поручения была возложена на Министерство здравоохранения, а отчитаться о ремонте до 31 декабря 2018 года было поручено министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и тогдашнему губернатору Светлане Орловой. Однако в конце декабря новый владимирский губернатор Владимир Сипягин попросил Минздрав России перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 год, сообщает ТАСС.