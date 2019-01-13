Washington Post: Трамп распорядился скрыть подробности встреч с Путиным

В архивах администрации США отсутствуют подробные записи о встречах президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина. Это со ссылкой на американских должностных лиц утверждает газета The Washington Post.

По данным издания, Трамп распорядился изъять записи разговоров с российским президентом, которые делали его переводчики, и потребовал, чтобы они не передавали услышанное кому-либо в администрации.

По оценке издания, подобные "экстраординарные меры" не соответствуют стандартам, которых придерживались другие президенты США.

Всего Трамп и Путин за два года встречались пять раз. Одна из встреч – в Хельсинки – была полномасштабным саммитом, остальные проходили "на полях" различных международных заседаний. По данным газеты, после встречи Трампа и Путина в Гамбурге в 2017 году, на котором присутствовал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон, двое высокопоставленных представителей администрации пытались выяснить у переводчика детали беседы первых лиц, о которых умалчивало официальное заявление Госдепартамента. Тогда-то они и узнали о строгостях, введенных Трампом.

Сам Трамп в субботнем интервью Fox News Трамп категорически заявил, что ничего не скрывает. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала статью The Washington Post “безобразно неточной“ и “не заслуживающей комментария“, добавив, что администрация Трампа проводит куда более жесткую политику в отношении России, чем ее предшественницы.

Зампредседателя Международного комитета Сената демократ Боб Менендес заявил, что будь у него на то полномочия, он бы первым делом затребовал стенограмму разговоров Трампа и Путина в Гамбурге, сделанную переводчиком. Комитет по международным делам Палаты представителей, который контролируют демократы, заявил, что проведёт слушания по вопросу встреч Трампа и Путина.