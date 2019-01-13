Washington Post: Трамп распорядился скрыть подробности встреч с Путиным

В архивах администрации США отсутствуют подробные записи о встречах президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина. Это со ссылкой на американских должностных лиц утверждает газета The Washington Post.
По данным издания, Трамп распорядился изъять записи разговоров с российским президентом, которые делали его переводчики, и потребовал, чтобы они не передавали услышанное кому-либо в администрации.
По оценке издания, подобные "экстраординарные меры" не соответствуют стандартам, которых придерживались другие президенты США.
Всего Трамп и Путин за два года встречались пять раз. Одна из встреч – в Хельсинки – была полномасштабным саммитом, остальные проходили "на полях" различных международных заседаний. По данным газеты, после встречи Трампа и Путина в Гамбурге в 2017 году, на котором присутствовал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон, двое высокопоставленных представителей администрации пытались выяснить у переводчика детали беседы первых лиц, о которых умалчивало официальное заявление Госдепартамента. Тогда-то они и узнали о строгостях, введенных Трампом.
Сам Трамп в субботнем интервью Fox News Трамп категорически заявил, что ничего не скрывает. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала статью The Washington Post “безобразно неточной“ и “не заслуживающей комментария“, добавив, что администрация Трампа проводит куда более жесткую политику в отношении России, чем ее предшественницы.
Зампредседателя Международного комитета Сената демократ Боб Менендес заявил, что будь у него на то полномочия, он бы первым делом затребовал стенограмму разговоров Трампа и Путина в Гамбурге, сделанную переводчиком. Комитет по международным делам Палаты представителей, который контролируют демократы, заявил, что проведёт слушания по вопросу встреч Трампа и Путина.
- Сообщению The Washington Post предшествовала информация The New York Times о том, что ФБР в 2017 году открывало расследование относительно возможных связей Трампа с Россией. Судьба этого расследования пока неясна. Официальные представители ФБР не комментируют сообщения. Никаких обвинений Трампу не выдвигалось.
- Госсекретарь США Майк Помпео назвал утверждения журналистов "глупыми", а сам Трамп заявил, что проводит очень жёсткую политику в отношении России, хотя и хотел бы в будущем наладить с ней отношения.
- После встречи с Путиным в Хельсинки в июле прошлого года, во время которой президенты беседовали "с глазу на глаз", Трампа критиковали оппоненты. Ещё одна встреча лидеров, которая планировалась в Аргентине в ноябре 2018 года, была отменена из-за захвата Россией украинских военных кораблей в Чёрном море.
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