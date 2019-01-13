В Ингушетии обстреляли машину главы центра "Э", погиб полицейский

В Ингушетии в больнице умер полицейский, раненный в субботу при обстреле автомобиля начальника регионального центра по противодействию экстремизму ("центра Э").

Как сообщает "Интерфакс", в больнице с тяжёлыми ранениями остаются ещё два человека - полицейский и гражданский, житель Назрани.

Всего, как сообщают источники "Интерфакса", в обстрелянной машине было 5 человек, в том числе начальник центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев. Он не пострадал.

Огонь по машине был открыт вечером в субботу из другого автомобиля на трассе "Кавказ" неподалёку от административной границы с Чечнёй. Стрелявшие скрылись, ведётся их поиск.

В июле несколько бывших сотрудников центра "Э" в Ингушетии, в том числе его бывший начальник Тимур Хамхоев, были приговорены к разным срокам заключения за различные преступления, включая превышение полномочий и вымогательство. Как пишет "Медуза", в 2018 году один из бывших сотрудников подразделения в суде заявил, что новый начальник Эльджаркиев требовал от него подбросить местному жителю оружие.