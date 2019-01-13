Демократы попытаются помешать снятию санкций с компаний Дерипаски

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер намерен инициировать голосование Сената по вопросу о снятии санкций с компаний, связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской.

В декабре прошлого года министерство финансов США сообщило о намерении снять санкции с трёх компаний, основным бенефициаром которых является Дерипаска, – En+, "Русала" и "Евросибэнерго". Глава министерства Стивен Мнучин защищал своё решение на слушаниях в Конгрессе в минувший четверг. Ведомство считает, что после изменения структуры акционеров и управления в этих компаниях санкции можно снять. Дерипаска остался основным акционером, однако утратил большинство в органах управления компаний. При этом сам олигарх, который, как утверждают в Вашингтоне, тесно связан с Кремлём, остаётся в санкционном списке.

За снятие санкций выступили и страны ЕС, которые утверждают, что санкции против компаний Дерипаски бьют по мировому рынку алюминия, что негативно отражается на экономике Европы.

Демократы в Конгрессе, однако, придерживаются мнения, что санкции снимать преждевременно – пока не выяснена степень вовлечённости Дерипаски в российское вмешательство в выборы в США. Они указывают на связи Дерипаски с бывшим главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, который сейчас под судом. По словам Шумера, Мнучин не представил убедительных доказательств необходимости снять санкции.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" предполагает, что Конгресс может заблокировать решение администрации снять санкции. Однако, как отмечает агентство Reuters, большинство в Сенате – у республиканцев, которые вряд ли будут голосовать против решения республиканской администрации.