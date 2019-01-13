Мэй: отказ от Брекзита станет нарушением воли избирателей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала членов Палаты общин британского парламента поддержать соглашение о выходе Британии из ЕС, заявив, что отказ сделать это будет нарушением обещаний, данных избирателям.

Мэй опубликовала своё обращение в газете Sunday Express за два дня до предполагаемой даты голосования в парламенте. На данный момент большинство депутатов выступает против соглашения. Это не только противники Брекзита, но и некоторые его сторонники из рядов Консервативной партии - они считают, что кабинет в ходе переговоров сделал слишком много уступок ЕС.

В своём обращении Мэй пишет, что в случае отказа парламента одобрить договор Британию может ждать или выход из ЕС без какого-либо соглашения с непредсказуемыми последствиями, или же - если депутаты заблокируют эту возможность - Британия может остаться в ЕС, вопреки результатам референдума 2016 года. Премьер напоминает, что на последних выборах за партии, говорившие о необходимости обеспечить Брекзит, голосовали более 80 процентов избирателей.

Она имеет в виду консерваторов и оппозиционных лейбористов, среди последних, однако, сейчас всё большую популярность приобретает идея повторного референдума о выходе из ЕС с возможностью отмены решения о Брекзите.

Мэй обвинила своих оппонентов в политических играх и призвала от них отказаться "ради блага страны".

Голосование в Палате общин намечено на 15 января.