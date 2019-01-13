В Сирии оппозиция заявила о задержании двух россиян

Представители оппозиционных "Сирийских демократических сил" заявили о задержании на севере Сирии четырёх подозреваемых в терроризме, двое из которых – граждане России. Называются их имена – Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан. К какой именно группировке они принадлежат – в сообщении СДС не говорится. Уточняется лишь, что задержать их удалость благодаря "долгому и точному отслеживанию" их действий.

Россиян подозревают в совершении терактов в городе Эр-Ракка и организации в регионе террористических ячеек.

Официальных комментариев от МИД России пока не поступало.

"Сирийские демократические силы" при поддержке США ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство". Российские власти не отрицали, что в составе этой группировки в Сирии находились несколько тысяч граждан России.