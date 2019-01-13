Посол США: германским фирмам грозят санкции за "Северный поток"

Посол США Ричард Гренелл разослал ряду германских компаний, участвующих в реализации проекта газопровода "Северный поток-2", письма с предупреждением о возможности введения против них санкций США.

Как сообщает немецкая газета Bild am Sonntag, посол США предупреждает германские фирмы, что они "занимаются тем, что связано со значительным риском санкций". "В конечном счете фирмы, поддерживающие сооружение "Северного потока - 2 и "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы", - цитирует газета письмо посла.

Гренелл и ранее заявлял о возможности введения санкций против компаний, связанных с "Северным потоком-2". Такую возможность предусматривает закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Сооружение газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию, ранее критиковал и президент США Дональд Трамп. Он, однако, прямо не говорил о санкциях.

Строительство газопровода критикует Украина и ряд стран ЕС. Официальная позиция властей Германии заключается в том, что газопровод - это коммерческое предприятие, не связанное с политикой. Канцлер Ангела Меркель, однако, заявила, что условие использование газопровода - то, что и после его сооружения транзит газа через Украину продолжится.

МИД Германии подверг действия посла США критике, заявив, что они нарушают дипломатические обычаи. Представители властей Германии и германские политики и раньше критиковали Гренелла, обвиняя его во вмешательстве во внутренние дела.

По плану, газопровод должен быть достроен к концу 2019 года. Сейчас идёт укладка труб в Балтийском море.