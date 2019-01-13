Магаданский губернатор: Королёв на Колыме "думал о космосе"

Глава Магаданской области Сергей Носов прокомментировал слова из своего интервью писателю Александру Проханову, сообщило издание "Весьма". В интервью он сказал, что в России "никогда не уничтожали людей за инакомыслие", а также что заключённые в лагерях работали на победу в войне. В их числе был конструктор Сергей Королёв, которому, по словам губернатора, советская власть создала в Магадане все условия, чтобы он занимался своим делом.​

Слова Носова получили широкий резонанс в российских СМИ. Как пишет сайт Сибирь.Реалии, редактор "Весьма" Андрей Гришин попросил его дать комментарий.

"Фраза, может быть, неудачно или не точно сформулированная, и потом была вырвана из контекста по Сергею Павловичу Королёву. Что я хотел сказать: историю ГУЛАГа здесь знают довольно неплохо. И то, что я услышал, то, что, может быть, не было в открытой печати, это истории, от которых кровь в жилах стынет. Но я хотел подчеркнуть другое: даже здесь, на Колыме, Сергей Павлович, по воспоминаниям его родных и близких, утверждал, думал, что его мысли, идеи будут полезны для его страны. Он думал здесь, на Колыме, о своей стране, о пользе, которую может ей принести. И его идеи, его знания, его мысли, – он думал здесь и готовился к полёту в космос. Потому что работу мысли нельзя остановить никакими условиями, в том числе даже в казематах… И все же я приношу извинения тем, кого так или иначе задели мои слова, которые были вырваны из контекста", – сказал Носов.

Издание отмечает, что по воспоминаниям дочери конструктора Натальи Королевой, за пять месяцев на Колыме Королёв дошел до истощения. Во время отбытия срока он потерял четырнадцать зубов, у него была сломана челюсть, глубокий шрам на голове, его избивали, быстро прогрессировали цинга и пеллагра. Королёва рассказывает, каким увидел ее отца на золотом прииске Мальдяк бывший директор Московского авиазавода Усачёв: "В немыслимых лохмотьях лежал страшно худой, бледный, безжизненный человек...".

Носов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области в мае 2018 года, в сентябре он победил на выборах главы Магаданской области, набрав 81,59 процентов голосов.