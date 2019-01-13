Боевика "Красных бригад" выдали Италии спустя почти 40 лет

Боевик леворадикальных организаций "Красные бригады" и "Вооружённые пролетарии за коммунизм", которые действовали в Италии в 70-х годах прошлого века, 64-летний Чезаре Баттисти экстрадирован на родину из Боливии. В Италии он был заочно приговорён к пожизненному заключению по обвинению в четырёх идеологически мотивированных убийствах, совершённых с 1977 по 1979 год – в частности, ему инкриминируется убийство одного из крупнейших ювелиров страны того времени Перуиджи Туриджани.

В 1981 году Баттисти сумел сбежать из итальянской тюрьмы, в которой ожидал суда. После этого он скрывался во Франции, Мексике, а также жил в Бразилии, где посвятил себя литературной деятельности. В период с 1992-го по 2007-й год Баттисти написал почти два десятка книг, в основном – детективных романов.

В 2007-м году он был арестован по ордеру Интерпола, но впоследствии министерство юстиции Бразилии предоставило ему статус политического беженца.

В 2009-м Верховный суд отменил этот статус и принял решение экстрадировать Баттисти в Италию, однако тогдашний президент Бразилии Лула да Сильва в свой последний день руководства страной, 31 декабря 2010-го года, снова отказал итальянским властям в экстрадиции боевика, что привело к ухудшению дипломатических отношений между Рио-де-Жанейро и Римом.

В декабре 2018 года, за месяц до своего ухода с руководящего поста, ещё один президент Бразилии Мишел Темер во второй раз подписал указ об экстрадиции Баттисти. После этого боевик "Красных бригад" скрылся в Боливии, но в ночь на 13 января был арестован на территории этой страны. Сообщается, что власти Италии прислали за ним правительственный самолёт с сотрудниками службы внешней разведки.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини поблагодарил власти Бразилии и Боливии за арест Баттисти, назвав того "преступником, который заслуживает не комфортной жизни на пляже, а закончить свои дни в тюрьме". Также арест прокомментировал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он заявил, что это "долг семьям жертв и пострадавшим от действий Баттисти, которые наконец могут добиться справедливости".

Сам Баттисти признаёт, что входил в вооруженную группировку, но утверждает, что никого не убивал. Он считает, что стал жертвой политически мотивированного преследования в Италии.

"Красные бригады" – организация, объединявшая леворадикальные силы Италии с 1970-го по 1988 год и боровшаяся (в том числе – насильственными методами) как с представителями правящей верхушки, так и с такими же радикальными ультраправыми группировками.

В числе самых громких акций "Красных бригад" – похищение и убийство экс премьер-министра Италии, председателя Христанско-демократической партии Альдо Моро весной 1978 года (также были убиты пять его телохранителей) и похищение в декабре 1981 года заместителя начальника штаба сухопутных войск НАТО в южной Европе, американского генерала Джеймса Ли Дозиера, который был освобождён спустя 42 дня в результате операции итальянских спецслужб.