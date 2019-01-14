В Иране разбился самолёт, погибли 15 человек

В Иране в понедельник разбился грузовой самолёт. По последним данным, погибли 15 человек из 16, бывших на борту.

По сообщению иранского агентства "Фарс", самолёт принадлежал вооружённым силам страны. "Боинг-707" перевозил груз мяса из столицы Киргизии Бишкека. Он потерпел крушение при посадке в аэропорту Фатх в центральном Иране. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий лётчики перепутали аэродромы и зашли на посадку не в аэропорту назначения, а в соседнем. Самолёт выкатился за пределы полосы, врезался в заграждение и загорелся.

Сообщается, что единственный выживший - бортинженер, он доставлен в больницу.

Ранее сообщалось о том, что на борту были 10 человек.

Самолёты "Боинг-707" начали строиться еще в 1950-е годы, Иран из-за санкций был последней страной, где их эксплуатировали на пассажирских рейсах. Несколько этих машин ещё осталось в распоряжении военных.