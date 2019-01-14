Генпрокуратуру просят проверить высказывания Дмитрия Быкова

Блогеры, которые называют себя носителями патриотических взглядов, массово пишут обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку высказываний писателя Дмитрия Быкова о генерале Андрее Власове и Второй мировой войне.

Выступая в декабре в Петербурге, на конференции "Дилетантские чтения", Быков, в частности, сказал, что намерен написать книгу о командующем Русской освободительной армией в годы Второй мировой войны генерале Андрее Власове, осуждённом и казнённом после войны в СССР по обвинению в госизмене. По словам Быкова, единственный настоящий патриот – это тот, кто находится в абсолютно ортогональном противоречии с сегодняшним российским патриотизмом. Сегодня быть патриотом – значит быть русофобом.

Кроме того, Быков сказал, что истребление нацистами евреев отвратило от поддержки Гитлера во время Второй мировой войны значительные слои советского общества:

К сожалению, российская гражданская война 40-х годов включала в себя практически массовое истребление евреев. И те, кто собирался жить в свободной России, освобожденной гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать российское счастье, я думаю, никто не был готов.

Полностью выступление можно посмотреть по ссылке:

Уральский блогер Сергей Колясников, известный просоветскими взглядами, составил шаблон обращения в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку высказываний писателя, в которых он усмотрел признаки нарушений статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".

Как сообщает телеканал "Царьград", "пользователи соцсетей устроили своеобразный флешмоб, завалив онлайн-приемную жалобами с требованием привлечь поэта Дмитрия Быкова к ответственности". С критикой Быкова выступил также ряд прокремлёских СМИ, например, "Комсомольская правда".

Член красноярского крайкома партии "Коммунисты России", доцент Сибирского федерального университета Дмитрий Моисеенко написал на Быкова заявление в Следственный комитет, сообщают "Сибирь.Реалии".

Пользователи соцсетей оставляют по этому поводу разные комментарии. Есть те, кто поддерживает Дмитрия Моисеенко. Другие называют его заявление в Следственный комитет "доносом". Некоторые указывают и на то, что высказывание, ставшее поводом для заявления, вырвано из контекста всего выступления Быкова, а цитаты в обращении в ведомство приведены с искажениями. При этом, позже в том же выступлении Быков говорит о том, что гитлеризм – это, по сути, "зоологический национализм". А советский народ победил фашизм благодаря "духу интернационализма".

Сам Быков ранее пояснил своё выступление, заявив в эфире "Эха Москвы", что оно было посвящено проблеме гражданской войны в России, которая, по мнению писателя, в том или ином виде продолжается в обществе: "Россия беспрерывно возвращается к этому, беспрерывно репетирует революцию, беспрерывно находится в состоянии гражданской войны. И все время за собой переделывает. Давайте уже найдем тот способ жизни, при котором коллективный труд, а не коллективное истребление могло бы стать нашим главным делом. Для этого по каким-то базовым вещам надо договориться, и только".

Последнюю волну обращений в прокуратуру Быков пока не прокомментировал. Ситуацию пока не комментировали и официальные лица, включая представителей Генпрокуратуры.