Издательства стали добавлять в книги пометки о "запрете в России"

Российские издательства вслед за СМИ стали добавлять в книги примечания о "запрете на территории России" различных организаций, признанных экстремистскими – от "Исламского государства" до "Свидетелей Иеговы". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Одни издатели утверждают, что законодательство обязывает их печатать такие сноски, другие – что добавляют указание о запрете "по доброй воле", отмечает издание.

По словам главы юридической службы сервиса Ridero Анны Бессмертной, требование закона "О СМИ" может распространяться "на любое упоминание организаций в интернете". В издательстве "Альпина" изданию также заявили, что закон распространяется на книги. В "Азбуке-Аттикус" признали, что закон "О СМИ" не требует добавлять подобные сноски, но в издательстве "стараются информировать читателя", что организация запрещена в России.

В Роскомнадзоре, который следит за соблюдением закона "О СМИ" заявили, что не занимаются проверкой содержания книг. Член президентского совета по правам человека, глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков отметил, что книги не являются СМИ, но их можно признать экстремистскими, и в данной ситуации издательства решили перестраховаться. В противном случае ими может заинтересоваться даже не Роскомнадзор, а ФСБ или Центр "Э", добавил правозащитник.