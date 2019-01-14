Состояние мэра Гданьска после ножевой атаки - крайне тяжелое

Состояние мэра польского города Гданьск Павла Адамовича, получившего в воскресенье вечером ножевое ранение на благотворительном концерте, остаётся крайне тяжёлым.

Об этом сообщили врачи после операции, которая продолжалась более пяти часов. Сообщается, что было задето сердце, пациент потерял много крови. "Всё решится в ближайшие часы" - заявил главный врач университетской клиники Гданьска, в которую госпитализирован мэр.

У клиники собираются горожане, объявлен сбор крови для мэра.

Нападение совершил 27-летний Штефан В. Он прорвался на сцену и нанёс мэру не менее двух ударов ножом в область сердца. Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был несправедливо посажен в тюрьму по вине партии "Гражданская платформа", членом которой был Адамович.

По данным прессы, нападавший действительно был ранее осуждён за вооружённые нападения на банки. Сообщается также, что у него есть проблемы с психикой.

Адамович возглавляет Гданьск - город, где в 1970-е годы зародилось движение "Солидарность" - уже 20 лет. Он видный деятель оппозиции правящей партии "Право и справедливость". Нападение произошло во время так называемого "Большого финала" благотворительной организации "Большой оркестр рождественской помощи". В ряде городов Польши в понедельник будут организованы уличные акции против насилия.