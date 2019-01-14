На новогодних каникулах один из авторов сайта Pikabu.ru обратил внимание на то, что в магазинах стали продаваться упаковки из девяти яиц вместо привычных десяти. "Молоко 867 мл, майонез 220 мл, Кока-Кола не 1000 мл, а всего лишь 900 мл. В Новом Году очередь дошла и до яиц. Куриных", – написал он, озаглавив свой пост "Девяток яиц, пожалуйста".

Новость о "девятке яиц" разлетелась по Сети и стала темой для бесчисленных шуток.

​Антон Литвин

Дневной рацион: дырка от бублика и яичница из десятого яйца.

Аркадий Кайданов

Ну и чего раскричались из-за упаковок по девять яиц?

Вы четное количество цветов в букете дарите любимой девушке?

Ну вот!

А упаковку с девятью яйцами теперь можно дарить, если романтичен, влюблен и у тебя серьезные намерения!

Алексей Цветков

Он пожал подруге руку,

Глянул в девичье лицо:

А еще тебя спрошу я -

Где десятое яйцо?

Марина Кудимова

БАЛЛАДА О ДЕСЯТОМ ЯЙЦЕ



На ужин выкушать омлет

Решил я слегонца.

Гляжу, а в упаковке нет

Десятого яйца.



И возопил я к небесам,

И повалился ниц:

Ведь до сих пор считал я сам

До десяти яиц!



Я мчался в Гжель и несся в Льеж,

Грешил на продавца.

Но голос был мне: «Ты не съешь

Десятого яйца!»



Когда ж забрался за Можай

Я, ушлый, как Вийон,

Один мужик сказал: «Езжай

В Завьяловский район».



Мне на людей всегда везло,

И вот я налегке

Пришел в Вараксино село

К Малиновке реке.



Народ болтался посреди,

И день был выходной.

И Музе я сказал: «Гляди,

Вот братец твой родной.



Без хлеба, колбасы и щей

Жил – не терял лица,

Но спанул с тела, как Кощей,

Без одного яйца».



И что мой утрешний омлет,

Когда померкнул свет,

И нет иглы, и утки нет,

И зайца тоже нет.



Нет матери и нет отца,

Утерян интерес,

И выеденного яйца

Не стоит весь прогресс!



Грядет мутация в веках,

Навязнет на рогах,

И девять пальцев на руках,

И девять на ногах.

Константин Калачев

Первое яйцо отдай ребенку. Второе - жене. Третье и четвертое - родителям. Пятое, шестое, седьмое - съешь сам. Восьмое отложи на черный день. Девятое - подари неимущим. Десятое - государю на оборону страны от супостатов. (Заповеди самурая)

Евгений Горный

А что все так возбудилась от утраты десятого яйца? Десяток -- тоже регресс по отношению к дюжине.

Андрей Десницкий

Считалка

десять... девять... восемь...

мы его не бросим!

семь... шесть... пять...

будет он опять!

четыре... три... два...

всем нам голова!

одно последнее яйцо

одно в Кремле у нас лицо

Константин Калачев

Смотришь с утра в интернете топ-новостей: в России появились в продаже упаковки с девятью яйцами, яйца подорожали. Да и ладно, - думаешь ты. Собираешь детей в детский сад: на лестнице шприцы, веревки, бутылки, окурки, цветы с подоконника в подъезде вырваны с корнем, земля рассыпана, горшки валяются, дверь в подъезд сломана. Раньше такого не было. Звонишь в отделение полиции - трубку не берут. Находишь телефон участкового - абонент временно недоступен. Приходишь в детский сад: традиционных бахил, которые до этого были всегда, нет, потому натоптано, мокро, грязно. Что случилось с Россией и Москвой, пока мы неделю были в Дубае?

Аббас Галлямов

Насколько я понимаю, в ближайшее время политическую повестку будет определять пропавшее десятое яйцо. Выглядеть это будет примерно следующим образом.

Либералы: «Десятого яйца народ лишился в результате действий коррумпированного авторитарного режима».

Коммунисты: «Десятое яйцо у народа увели проклятые капиталисты».

Националисты в нацреспубликах: «Десятое яйцо у нас украли русские».

Русские националисты: «Наши яйца давно уже едят понаехавшие таджики и кавказцы».

Сторонники федерализации и регионализации (живущие в ненациональных регионах): «Наши яйца пожирают обнаглевшие москвичи».

Госпропаганда: «Десятые яйца исчезли ненадолго и из-за американцев, которым не нужна великая Россия с яйцами».

Единственное, что объединяет всех представителей российского политического спектра, - это то, что у всех у них ответ на вопрос «как же так с этим десятым яйцом получилось?» носит обвинительный характер. У всех есть чётко-прописанный образ врага.

Исключение - системные либералы, вроде Кудрина. Они будут предлагать какие-нибудь реформы, никого при этом не обвиняя. Поэтому их никто не любит. Так же как сто лет назад никто не любил кадетов. На фоне пышущих страстной ненавистью остальных они тоже казались слишком унылыми и скучными. Не воодушевляли.

Ничего с тех пор не поменялось.

Аркадий Бабченко

Верну десятое яйцо! Каждому россиянину - по десять яиц! Яйца должны быть четными! Гарантирую каждому россиянину подъем количества яиц до одиннадцати! Не отдадим наше яйцо врагу! Наша сила в яйцах! Десять - и ни яйцом меньше!

Эх, жаль я в Мордоре в цари не иду. Сколько лозунгов можно было бы напридумывать.

​Андрейка Фадеев

Объясняю для тупых.

1. В упаковке 9 яиц.

Это Путин одно украл.

2. В упаковке 12 яиц.

Это Навальный два доложил.

3. В упаковке 20 яиц.

За лишний десяток спасибо кандидату от народа П.Грудинину.

4. В упаковке 30 яиц.

Это вернулся СССР.

Или наступил коммунизм. Но не резко. Пока где-то на 66,6%.

5. В магазине вообще <совсем> нет яиц.

См. пункт 4.

Константин Калачев

Росстат опроверг фейковую новость про яйца. После тщательного пересчета во всех упаковках во всех магазинах страны найдено по 11 яиц.

Продавать меньшие упаковки по той же цене, что и прежде, чтобы скрыть подорожание, – трюк, которым продавцы пользуются с незапамятных времен и не только в России, и в Сети вспомнили множество других товаров, с которыми уже произошло то же самое. У этого явления не так давно появилось и название – "шринкфляция", гибрид англоязычного shrink (сокращаться, съеживаться) и inflation. Яйца действительно подорожали: по данным Росстата, за последний год цена на них выросла на 26%. Один из важных факторов предновогоднего подорожания яиц, как считает "Медуза", – то, что их массово закупают для салата "Оливье".

Елена Мусатова

Да это не сейчас началось. И вес упаковки уже лет 15 уменьшается, просто никто, кроме сотрудников маркетинговых компаний, это не замечает.)) Майонез когда-то был 250 г, а сейчас 220, Сникерс был 60г, сейчас 55, а может, уже и меньше, я давно не проверяла вес. Булки Люкс тоже когда-то были по 50 грамм, сейчас , кажется, 30 или 40. Про крупы по 900 грамм даже не говорю.

Сергей Фатюшкин

Пельмени Сибирские начали с 1кг, потом 950, 900, 800... сейчас стали 700.

Валерий Булавкин

Творог, сметана и масло поголовно превратились из 200 в 180 грамм.

Евгений Шестаков

А ведь да. Молока в бутылке не литор, а 0,93. А то читаешь про 9 яиц в упаковке и 0,45 пива в банке, а тут оно прям в холодильнике стоит и <обманывает> втихую. Владим Владимыч, Би-би-си-то правду опять клевещет. Вы, я слышал, после ночного матча целую корову досуха выпиваете, ее потом Герман Стерлигов для вас жарит, а народишко-то хронически недожирает за те же деньги. Вы куда десятое яйцо дели? Почему сахар в магазине по 900 грамм? Что значит "муа-ха-ха"? Вы нас избрали своим народом, мы горды, но вы то млеко сцедите, то яйки скрысите, а на прямой линии лицо такое честное и прямое, что грудь жены бы хранить доверил. Нехорошо. Илон Маск вон опять звездолет построил, а у вас <лоботряс> онемел, даже не обещает ничего уже, мы понимаем, средств на все не хватает, либо пушки, либо пампушки, ну так скажите производителям, чтобы хоть воды доливали и одно перепелиное клали, для гордости за вас <...>

Дмитрий Михайлин

Вот прям вся страна встрепенулась по поводу 9 яиц в пачке.

А, между тем, в стране есть проблемы гораздо серьезнее. Например, пиво по 0,4 во всяких хипстерских заведениях, да уже и не в хипстерских. Вот где полная деградация, дезориентация, а также подрыв устоев.

Павел Пряников

Чтобы цены на яйца не росли, их стали продавать не по десятку, а по девятку. Молоко сейчас продают по 850-900 мл., крупы и сахар по 0,9 кг, а пиво в барах стало по 0,4 л.

Так можно поступить и с долларом. Чтобы снова вернуть доллар по 30 рублей, его курс надо указывать за 50 центов, вот и получится 30 рублей за "доллар". И на бензин цены указывать за 0,5 литра, чтобы вернуть его стоимость 25 рублей.

Николай Руденский

В связи с нашумевшей историей про девять яиц подумалось: а ведь есть прекрасный способ вдвое снизить цены на обувь и перчатки.

Николай Данилов

Новость про упаковки с девятком яиц вброшена в инфомационное пространство страны явно для того, чтобы отвлечь внимание населения от девяностограммовых плиток шоколада и девятисоттридцатимиллилитровых бутылок молока. Но пора уже делать выставку достижений народного хозяйства в эпоху рецессии. В принципе, жареный пельмень был явно изобретен в трудные времена - просто при снижении покупательной способности населения продавцы чебуреков вместо последовательного повышения цены пропорционально уменьшали размер чебурека.

Олег Пшеничный

Всем срочно учить новое модное слово шринкфляция!

Вернусь из магазина - проверю.

Сергей Марков

В российских магазинах стали продавать 9 яиц вместо 10? Да. И 950, потом 900, потом и 850 грамм в пачке молока. И так почти везде. И нечего нельзя запретить.

И не надо. А вот что надо? Это давно пора принять закон, как в ЕС. Что на всех ценниках должны стоять не только цена за штуку упаковки. А и цена за весовую единицу товара. Чаще всего за килограмм. И шрифт должен быть такой же. Это очень удобно для потребителя.

Это как раз то, что нужно брать у ЕС. Вообще, у ЕС нужно бесплатно брать технические регламенты, регулирующие современную жизнь. Они богаче нас и поэтому обгоняют нас в распространении современных социальных практик. И очень сильно обгоняют в техническом регулировании в интересах потребителя. У нас такие технические регламенты как правило сильно искажены в интересах бизнеса. Или также в интересах бизнеса вообще не примаются, чтобы не было никакого регулирования.

Сама эта хайп тема 9 ЯИЦ, - сугубо часть информационной кампании против российской власти. Но уверен, что Государственная Дума проявит мудрость и использует тему для внедрения правила, о котором я сказал, - обязательное указание цены за круглую весовую единицу. И будет всем покупателям счастье. Ограбим Евросоюз а части техрегламентов!

Новость о "девятке яиц" разошлась настолько широко, что некоторые пользователи успели подумать, будто привычные упаковки 2х5 совсем исчезли из магазинов - и бросились это опровергать.

Евгений Минченко

А расскажите мне, дорогие друзья, как вы расшифровываете и верифицируете фразу: «В России в упаковках яйца теперь не по 10, а по 9»?

В России - это где? Прямо по всей стране? Или в отдельных магазинах можно встретить такие упаковки отдельных производителей?

У нас что, единый стандарт упаковки, утверждённый свыше?

Вы сами-то дошли до магазина хоть раз? Полки ревизовали? Некоторые вообще до сих пор за границей, но тоже возмущены.

Птицефабрика "Вараксино", чьи яйца и вызвали весь этот шум, в комментарии агентству RNS сообщила, что в ее арсенале есть и другие нестандартные упаковки, в том числе и по 6, 8, 12, 20 и 30 штук. По словам представителя компании, яйца в упаковке по 9 штук появились в продаже еще год назад, и цена на них с тех пор не менялась. Купить их можно, например, в супермаркетах "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Внезапный ажиотаж вокруг фотографии этой упаковки можно считать симптомом ухудшающихся ожиданий россиян от экономического положения страны, считают некоторые комментаторы.

Антон Воронин

То что этот не новый далеко трюк на нашем рынке породил такой хайп сейчас, говорит ровно о том, что люди насторожены относительно общего экономического положения в стране и с повышенным вниманием и опасением относятся к знакам его дальнейшего ухудшения.

Между тем сегодня фотография обычного куриного яйца стала самой популярной в Инстаграме за всю историю существования этого сайта. собрав более 23 миллионов лайков. Раньше рекорд в 18 миллионов лайков принадлежал фото новорожденной дочери знаменитости Кайли Дженнер.