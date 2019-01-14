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Адвокаты: ФСБ хочет закрыть суд о продлении ареста украинским морякам

Акция в Киеве за освобождение моряков

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Федеральная служба безопасности России обратилась к Лефортовскому суду Москвы с просьбой закрыть заседание о продлении ареста украинским морякам, захваченным российскими пограничниками в ноябре в Чёрном море. Об этом сообщил "Эху Москвы" адвокат Сергей Бадамшин, который входит в команду защиты моряков.

Суд о продлении ареста должен состояться 15 января. По словам Бадамшина, защита считает ходатайство Следственного комитета ФСБ нарушением Уголовно-процессуального кодекса.

Другой адвокат моряков, Николай Полозов, заявил, что защита будет добиваться открытия заседания и допуска на него представителей СМИ, родственников украинских военных, а также Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая выехала в Москву, чтобы присутствовать в суде.

24 украинских военнослужащих были задержаны 25 ноября, когда российские пограничные корабли захватили три украинских военных корабля. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Украина считает случившееся актом агрессии, а своих военных, которые содержатся в СИЗО Москвы, – военнопленными.

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