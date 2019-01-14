Лидеры ЕС перед голосованием о Брекзите написали Мэй о гарантиях

Лидеры Евросоюза за день до голосования в британском парламенте по вопросу о соглашении о выходе Великобритании из ЕС направили премьер-министру Терезе Мэй письмо, в котором ещё раз разъяснили позицию ЕС по ряду вопросов, которые вызывают сомнения британских депутатов.

Глава Европейского совета Дональд Туск и руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнули важность достигнутых договорённостей, которые должны позволить избежать неопределенности после Брекзита.

Они заверили, что приложат все усилия для достижения торгового договора до конца 2020 года, так, чтобы не пришлось продлевать действие нынешнего таможенного режима между Британией и ЕС. Это пришлось бы сделать во избежание появления таможенной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Ряд членов британского парламента опасаются, что соглашение о выходе из ЕС позволит Евросоюзу неограниченное время использовать этот так называемый "ограничитель" (baskstop). Юнкер и Туск пишут, что ЕС не заинтересован в этом. Кроме того, лидеры Евросоюза предлагают в случае необходимости продлить переходный период.

Хватит ли этих гарантий для того, чтобы убедить колеблющихся депутатов поддержать соглашение, пока неясно. Премьер-министр Тереза Мэй в своём выступлении назвала письмо "важными новыми гарантиями".

Голосование о соглашении по Брекзиту намечено на завтра. На данный момент большинство депутатов не поддерживают соглашение. Как предупреждает Мэй, отказ его одобрить приведёт или к выходу Британии из ЕС без всякого соглашения, или к отказу от Брекзита, что, по мнению премьера, станет обманом избирателей.