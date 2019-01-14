"Я тебе вырву всё, тебе конец!" Чиновник угрожает активисту

Оппозиционному активисту, координатору "Левого фронта" по Приволжскому федеральному округу Сергею Падалкину угрожает физической расправой руководитель региональной организации "Боевое братство" и заместитель директора Молодёжного центра по военно-патриотическому воспитанию Юрий Краснов.

Запись телефонного разговора, в котором чиновник угрожает активисту, опубликована на YouTube-канале пензенского отделения "Левого фронта". Во время него Краснов, который ко всему прочему является председателем Общественной наблюдательной комиссии Пензенской области по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, обещает "вырвать" Падалкину "всё у него выступающее" и предупреждает, что "ему конец". Чиновник сопровождает угрозы нецензурной бранью и оскорблениями, называя Падалкина "конченым уродом", "дебилом" и "чмом".

Поводом для звонка Краснова активисту послужила статья "Пензенские чиновники украли льготы у ветеранов боевых действий", опубликованная на сайте регионального отделения "Левого фронта" 10 января. В своих угрозах чиновник требует от Падалкина никогда больше не писать про ветеранов.

При этом сама статья была написана со слов председателя правления "Российского союза ветеранов Афганистана" Владимира Холзинёва, и тот к ней претензий не имеет. Реакцию Краснова в "Левом фронте" объясняют тем, что чиновник является другом заместителя председателя областного правительства Василия Трохина и последовательно обслуживает интересы региональной власти.

В разговоре с Радио Свобода Сергей Падалкин объяснил, что решил записать телефонный звонок, поскольку Краснов выступает подобным образом не первый раз. В октябре прошлого года активисты "Левого фронта" провели акцию, во время которой закидали фальшивыми денежными купюрами депутата городской Думы от "Единой России" Андрея Фомина. В ответ Краснов организовал пресс-конференцию, на которой назвал акцию "майданом" и "экстремизмом". После этого Падалкин предложил ему провести круглый стол с участием активистов несистемной оппозиции, НКО и СМИ, чтобы обсудить все проблемные вопросы. По словам координатора "Левого фронта", Краснов ответил отказом в крайне жёсткой и нецензурной форме.

Падалкин также подчеркнул, что у него есть все основания считать угрозы Краснова серьёзными, так как тот имеет боевой опыт и долгое время работал в силовых структурах, с которыми у него остались хорошие связи.

В "Левом фронте" намерены добиваться отставки Краснова с поста заместителя директора молодёжного центра и привлечения его к уголовной ответственности по факту угроз.

