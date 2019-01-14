В Красноярске бывший заключённый СИЗО пожаловался на пытки

Сотрудники следственного изолятора в Красноярске избили обвиняемого и обрили его налысо, чтобы он выглядел "как уголовник" в глазах присяжных. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт" со ссылкой на рассказ заключённого Тимофея Жвикова. Правозащитники также заявили, что располагают фотографиями с доказательствами побоев, но намеренно их не публикуют.

По словам Жвикова, ноябре 2018 года четверо сотрудников группы немедленного реагирования били и пытали его электрошокером, вынуждая подозреваемого оговорить себя. Затем они насильно обрили его наголо. Это не повлияло на вердикт суда присяжных, которые признали Жвикова невиновным. Он вышел на свободу.

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело против сотрудников красноярского СИЗО №1. Следователь утверждает, что Тимофей Жвиков упал с лестницы, когда его вели стричься. В "Общественном вердикте" считают эту версию неправдоподобной. Правозащитники уверены, что травмы, которые они видели на фото, невозможно было получить от падения.