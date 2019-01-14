Помощника депутата Бундестага связали с поджогом в Ужгороде

Гражданин Польши, обвиняемый в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде в Закарпатской области Украины, заявил, что нападение ему заказал пророссийский германский журналист Мануэль Оксенрайтер.

28-летний Михал Прокопович, член польской ультраправой партии, 14 января на суде в Кракове заявил, что идея в феврале прошлого года поджечь Венгерский культурный центр исходила от Оксенрайтера, сообщает корреспондент украинской службы Радио Свобода из зала суда.

При поджоге никто не пострадал, однако инцидент осложнил и без того напряжённые отношения между Украиной и Венгрией. В Будапеште обвинили Киев в преследованиях венгерского меньшинства в Закарпатье.

Радио Свобода ранее писало о возможной причастности Оксенрайтера к поджогу, в котором, помимо Прокоповича, обвиняются ещё двое польских ультраправых. Оксенрайтер нередко выступал с антиукраинскими высказываниями в эфирах Первого канала и Russia Today, он знаком с идеологом Александром Дугиным, часто ездил в аннексированный Крым и даже был "наблюдателем от Германии" на выборах в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках" на востоке Украины. В последние несколько месяцев он также был помощником депутата Бундестага от правопопулистской "Альтернативы для Германии". В переписке с корреспондентом Радио Свобода в социальной сети "ВКонтакте" Оксенрайтер ранее категорически отверг свою причастность к поджогу Венгерского культурного центра, назвав эту версию "чушью".

Трёх граждан Польши судят в Кракове по обвинению в терроризме. Против Оксенрайтера официально не выдвигалось каких-либо обвинений.