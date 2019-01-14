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Мэр Гданьска умер после ножевой атаки

Мэр Гданьска за несколько минут до атаки

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Мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер в понедельник днём от ножевых ранений, полученных в воскресенье вечером на благотворительном концерте.

Об этом сообщили врачи. Адамовича не удалось спасти, несмотря на многочасовую операцию и переливания крови. Сообщается, что было задето сердце и важнейшие артерии.

Нападение совершил 27-летний Стефан В. Он прорвался на сцену и нанёс мэру не менее двух ударов ножом в область сердца. Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был несправедливо посажен в тюрьму по вине оппозиционной партии "Гражданская платформа", членом которой был Адамович.

По данным прессы, нападавший действительно был ранее осуждён за вооружённые нападения на банки. Сообщается также, что у него есть проблемы с психикой.

Адамович возглавлял Гданьск – город, где в 1970-е годы зародилось движение "Солидарность", – уже 20 лет. Он видный деятель оппозиции правящей партии "Право и справедливость". Нападение произошло во время так называемого "Большого финала" благотворительной организации "Большой оркестр рождественской помощи".

В Гданьске и ряде других городов Польши в понедельник вечером пройдут уличные акции против насилия.

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