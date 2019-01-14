В Черкесске будут судить сотрудника ФСИН, сбившего мать с двумя детьми

В Черкесске будут судить сотрудника Федеральной службы исполнения наказания, сбившего на пешеходном переходе мать и двух её малолетних детей. По словам одного из очевидцев происшествия, Мурат Боташев устроил гонку с другим автомобилем. Об этом сообщает адвокат Виктория Шевелева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

Боташева обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы. По словам юриста, шестилетний мальчик и четырёхлетняя девочка, пострадавшие в аварии, получили тяжелые травмы. Мальчику требуется установить в череп титановую пластину после операции на мозге. Девочка находится в вегетативном состоянии, она утратила все базовые рефлексы и навыки: разучилась жевать, глотать, сидеть и кашлять. Их матери Элине Хапаевой требуется пластическая операция и операция на коленях. В уголовном деле она является свидетелем, потому что ее травмы оценили как вред здоровью средней степени тяжести.

Сам Боташев признал свою вину, но материальный и моральный вред пострадавшей семье не возместил. Он утверждает, что не участвовал в гонке, а просто торопился домой и потерял контроль над автомобилем.

​Авария произошла в сентябре 2018 года в Черкесске. Элина Хапаева возвращалась из детского сад вместе со своей дочерью и сыном, когда на пешеходном переходе их сбила машина. От удара их подбросило в воздух и откинуло на несколько метров. По версии следствия, скорость автомобиля была не менее 65 километров в час.