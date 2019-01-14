The Bell опубликовал биографию российского наёмника из ЦАР

Издание The Bell опубликовало подробности биографии российского наёмника Александра Сотова, имя которого фигурировало в расследовании центра "Досье" Михаила Ходорковского об убийстве на территории Центральноафриканской Республики российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

В расследовании утверждалось, что Сотов, работающий в ЦАР инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе, в день убийства много раз созванивался с местным жандармом Эммануэлем Котофио. Тот, в свою очередь, был всё время на связи с водителем российских журналистов, который и привёз их к месту гибели. Из материала также следовало, что жандарм Котофио сам был на месте убийства.

Журналисты The Bell, изучив открытые источники и поговорив со знакомыми и бывшими коллегами Сотова, утверждают, что он уроженец Санкт-Петербурга и сейчас ему 42 года.

Отец Сотова – военный. Он окончил филиал Военной академии тыла и транспорта имени Хрулева в Вольске (сейчас она переименована в Военную академию материально-технического обеспечения при Министерстве обороны).

В 90-х Сотов-младший работал в уголовном розыске. По утверждению одного из его родственников, он "всегда мечтал быть ментом".

В этот же период Сотов, вероятнее всего, познакомился с Валерием Захаровым – нынешним советником президента ЦАР, также служившим в петербургской полиции.

В начале нулевых Сотов занялся охранным бизнесом. Одной из компаний, в которой он работал, руководил Илья Клигман, арестованный в 2008 году как возможный "теневой бухгалтер" лидера тамбовской преступной группировки Владимира Барсукова, известного также под фамилией Кумарин. В итоге Клигман дал показания против Кумарина, получил условный срок и вышел на свободу.

В 2007 году Сотов вместе с несколькими своими знакомыми зарегистрировал общественную организацию под названием "Комиссия по борьбе с коррупцией, терроризмом и экстремизмом "Общество и безопасность", в которой числится до сих пор. Ещё через пару лет он вступил в партию ЛДПР и пытался баллотироваться от неё в муниципальные депутаты Приморского района Санкт-Петербурга, однако не был зарегистрирован избирательной комиссией.

Позже Сотов, по данным The Bell, влез в долги. Судебные приставы до сих пор не могут взыскать с него около 100 тысяч рублей штрафов. Ещё одна компания, зарегистрированная Сотовым в 2016 году, закончила следующий год с убытком более чем в 17 миллионов рублей – правда, к этому моменту её успели переписать на некоего Алексея Корнеева, жителя Ленинградской области.

Примерно в это же время Сотов отправился в ЦАР наёмником "частной военной компании Вагнера", спонсором которой называют "повара Путина", бизнесмена Евгения Пригожина.

Издание The Bell утверждает, что передало через шестерых знакомых Сотова просьбу об интервью, однако тот на связь не вышел. Более того, как только журналисты отправили личное сообщение Сотову через его аккаунт в социальной сети Linkedin, профиль был удалён. В этом же профиле были указаны нынешние должность и место работы наёмника – гендиректор компании "Особохранпроект", но официально фирма была ликвидирована летом прошлого года.