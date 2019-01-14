В Сызрани школьники избили учительницу, разнимавшую драку

В Сызрани ученики местной школы избили преподавателя физкультуры, пытавшегося разнять драку. Педагог потеряла сознание и получила сотрясение мозга. Об этом сообщает телекомпания "КТВ-Луч".
Нападение на преподавателя произошло 10 января, когда ученики восьмого класса сорвали урок физкультуры и устроили драку. Учительница попыталась защитить одного из школьников и встала перед ним, после чего получила удар в лицо от нападавших. По словам свидетелей, упавшего педагога начали избивать другие участники драки.
Пострадавший в драке школьник и учительница были доставлены в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, ушибами и гематомами.
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