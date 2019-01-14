В Оренбурге адвоката могут оштрафовать за нападение на пристава

В Оренбурге прокурор попросил оштрафовать на 150 тысяч рублей адвоката Оксану Кебайер, которую обвиняют в применении насилия к приставу. Об этом сообщает адвокат международной правозащитной группы "Агора" Эльдар Шарафутдинов.

По версии следователей, в июне 2017 года в суде Кебайер ударила по лицу пристава и выбила у него телефон. Отмечается, что дело возбудили только через пять месяцев после случившегося. По мнению стороны защиты, пристав написал заявление, чтобы уклониться от ответственности за превышении должностных полномочий в отношении обвиняемой. Юристы Кебайер просят полностью её оправдать.

Сторона защиты утверждает, что потерпевший мог иметь личные неприязненные отношения с Кебайер ещё с 2010 года.