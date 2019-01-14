Во Франкфурте адвокат получила послание с угрозами от неонацистов

Известный франкфуртский адвокат Седа Басай-Йылдыз получила послание с угрозами, которое было подписано неонацистской группировкой "Национал-социалистическое подполье" (NSU). Газета Süddeutsche Zeitung сообщила в понедельник 14 января, что речь идёт о втором подобном послании, начиная с августа 2018 года.



Оба письма были присланы по факсу и содержали данные личного характера, доступ к которым мог быть только у официальных структур. В письме, подписанном аббревиатурой "NSU 2.0", фигурировали имена дочери, мужа и родителей юриста. В их адрес высказывались оскорбления и смертельные угрозы.





Сведения о близких адвоката, по-видимому, были почерпнуты из реестра регистрации по месту жительства. "Нечто подобное невозможно узнать из социальных сетей", – уверена юрист.



Седа Басай-Йылдыз представляла интересы жертв "Национал-социалистического подполья" в ходе процесса, который завершился в июле 2018 года. На счету неонацистской группировки NSU 10 убийств, 2 теракта и 15 разбойных нападений. Суд по этому делу длился 5 лет.