ОЗХО добавила "Новичок" в список запрещённых веществ

Исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещённых веществ. За такое решение выступил 41 член исполкома.

О внесении "Новичка" в список, прилагающийся к Конвенции по запрещению химического оружия, ходатайствовали США, Великобритания и Нидерланды.

У России, которая также является членом ОЗХО, есть 90 дней на то, чтобы опротестовать решение.

После завершения всех процедур "Новичок" станет первым веществом, добавленным в список ОЗХО с момента его принятия. Список был составлен в 1997-м году.

4 марта в английском городе Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль, осуждённый на родине по обвинению в государственной измене и впоследствии обмененный на российских шпионов, задержанных в США, и его дочь Юлия. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" и возложили ответственность за преступление на Россию. После долгого лечения Сергей и Юлия Скрипаль выжили.

По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Петрова – Александр Мишкин, а Боширова – Анатолий Чепига.

Кремль отрицает причастность к инциденту в Солсбери.