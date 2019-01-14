Парижская опера отказалась сотрудничать с Сергеем Полуниным

Художественный руководитель балета Парижской национальной оперы Орели Дюпон в понедельник, 14 января, обнародовала решение об отказе от сотрудничества с российским танцором Сергеем Полуниным. Как утверждается в письме Дюпон, решение принято вследствие того, что публичные высказывания противоречат ценностям Парижской оперы.



Как сообщает AFP, решение принято после того, как Полунин, «которого называют „анфан террибль балета“, допустил сексистские, „гроссофобские“ (то есть негативные по отношению к полным людям) высказывания и восхваления Путина, что спровоцировало полемику в социальных сетях».



В пятницу, 11 января, Полунин в своем аккаунте в Instagram призвал бить полных людей, чтобы «подтолкнуть» их «решиться скинуть жир». Позднее он удалил это сообщение.



В конце декабря 2018-го Полунин допустил другое, высказывание, которое названо "скандальным" в публикации на сайте Международного французского радио. "Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух".



29-летний Сергей Полунин должен был с февраля танцевать в Парижской опере "Лебединое озеро".



Полунин, который родился и вырос в украинском городе Херсоне, с 2012 года является премьером Московского музыкального театра им. Станиславского — Немировича-Данченко. В ноябре 2018 года украинский танцор получил гражданство РФ. Накануне этого события Полунин выложил фотографию, где показал, что сделал на груди татуировку с изображением Владимира Путина.