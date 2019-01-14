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Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего министра обороны в госизмене

Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины (иллюстративное фото)

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Генеральная прокуратура Украины официально объявила подозрение в госизмене в интересах России и в подрыве обороноспособности страны бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину.

По версии обвинения, Саламатин в 2012 году способствовал срыву контракта между украинскими предприятиями и Ираком на поставку и ремонт военной техники на общую сумму 560 миллионов долларов.

Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что действия Саламатина привели к существенному ухудшению отношений между Украиной и Ираком, досрочному прекращению контрактов, и предоставили возможность Российской Федерации усилить свои переговорные позиции на этом рынке как конкурента Украины.

Саламатин возглавлял министерство обороны Украины с февраля по декабрь 2012 года — во время президентства Виктора Януковича. Как пишет ТАСС, сейчас Саламатин находится на территории России.

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