День X для Брекзита. Британский парламент голосует по плану Терезы Мэй

В британском парламенте сегодня проходит голосование по плану Брекзита, предложенному правительством Терезы Мэй. Считается, что шансы премьер-министра получить поддержку парламента невысоки. Что будет означать ее поражение, неясно: называются варианты от так называемого no-deal Брекзита, то есть выхода Великобритании из ЕС вообще без всякого соглашения, – до отсрочки и даже отказа от Брекзита.

Краткая история Брекзита

На референдуме 2016 года – неожиданно для правительства – с преимуществом менее 4 процентов победили сторонники выхода Великобритании из ЕС.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший против Брекзита, но инициировавший референдум в политических целях, ушел в отставку.

Правительство консерваторов возглавила Тереза Мэй, и именно она, хотя и считалась сторонником членства страны в ЕС, возглавила переговоры о выходе из Европейского союза.

Датой Брекзита было назначено 29 марта 2019 года.

Мэй провела выборы, надеясь усилить позиции в парламенте, но консерваторы потеряли голоса и вынуждены были искать поддержки юнионистов Северной Ирландии.

Летом 2018 года, после многомесячных переговоров, план выхода Британии из ЕС, наконец, был согласован с Брюсселем.

План, однако, вызвал раскол в правительстве Мэй. Его покинули несколько министров, включая Бориса Джонсона, самую видную фигуру кампании за Брекзит.

В конце года парламент, требовавший "осмысленного", а не формального обсуждения плана Мэй, был столь очевидно настроен против него, что премьер перенесла голосование и попыталась получить дополнительные гарантии от ЕС.

В консервативной партии прошло голосование о недоверии Мэй. Она победила, но ее преимущество было невелико.

Почему так трудно выйти из ЕС, и в чем проблема Мэй

Свободная торговля в рамках Европейского союза подразумевала свободу перемещения трудовой силы и синхронизацию британских законов с европейскими. Кампания за Брекзит велась как возвращение стране контроля над иммиграцией и возможности принимать законы без оглядки на ЕС.

Ключевой проблемой Брекзита оказалась граница между Ирландией, государством-членом ЕС, и Северной Ирландией, частью Соединенного королевства – единственная сухопутная граница Британии с ЕС.

Прозрачность этой границы была одним из факторов примирения многолетнего кровопролитного конфликта в Ольстере, поэтому Британия и ЕС стремились сохранить ее в нынешнем незаметном виде. Однако задача оказалась почти нерешаемой: если сохранить свободу перемещения товаров, Северная Ирландия де-факто останется в едином торговом и таможенном пространстве ЕС, и – либо следом за ней там останется остальная Великобритания, либо нужно будет вводить барьеры между Северной Ирландией и отделенной от нее морем остальной частью Соединенного королества. Последний вариант вызвал крайнее недовольство ирландских юнионистов и других политических сил, которые сочли это разрушением цельности страны.

Правительство Мэй после долгих переговоров с ЕС пришло к сложному компромиссу, который формально объявлялся Брекзитом, но сохранял, по крайней мере временно, многие общие с ЕС правила, касающиеся торговли, миграции и судебной системы – и это позволяло сохранить прозрачную границу с Ирландией до появления неких новых соглашений или неких новых технологий контроля над перемещением товаров. Когда детали соглашения стали известны, Мэй оказалась под огнем критики сразу с нескольких сторон.

Сторонники более жесткого Брекзита заявили, что этот вариант хуже, чем сохранение членства в ЕС, поскольку Британия согласится подчиняться европейским законам, на принятие которых более не сможет влиять. Мэй заверяла, что все эти соглашения временны – но не убедила даже многих однопартийцев.

Противники Брекзита ведут кампанию за новый референдум, заявляя, что теперь народ должен выказаться по конкретному варианту выхода из ЕС, предложенному Мэй. Идея, которую политическая элита первоначально отвергала, сейчас находит все более широкую поддержку.

Последние усилия Мэй

Тереза Мэй предпринимает отчаянные попытки спасти свой план Брекзита:

- убеждает ЕС дать дополнительные заверения, что Британия не окажется в ловушке, пойдя на временные соглашения по ирландской границе – односторонне их расторгнуть будет невозможно.

- рисует самые мрачные перспективы, если ее план будет отвергнут парламентом. По ее словам, доверие народа к политике будет подорвано, Брекзит может не состояться, несмотря на волеизъяление большинства, и есть угроза стабильности страны.

Что дальше

Парламент голосует во вторник. Против плана Мэй выступит оппозиция и, возможно, порядка 100 депутатов консервативной партии. Если план отвергнут,

- у правительство будет несколько дней, чтобы предложить "план Б" и попытаться получить дополнительные гарантии ЕС,

- 21 января может состояться голосование по "плану Б",

- если и он будет отвергнут, парламент может попытаться взять Брекзит под свой контроль и достичь собственного компромиссного соглашения – чтобы не допустить выхода Британии из ЕС вовсе без соглашения. Этот вариант, по многим оценкам, будет иметь тяжелые последствия для экономики страны, и привести к массовым протестам, перебоям со снабжением из-за проблем с транспортной коммуникацией с ЕС, и восстановлением реальной границы с Ирландией.