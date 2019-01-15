Брекзит: сегодня решающее голосование в Палате общин

Британская Палата общин во вторник должна принять решение, которое может послужить толчком к самой мощной политической буре в новейшей политической истории страны, отмечает утром 15 января Би-би-си. Парламент готовится отклонить проект соглашения о выходе Британии из Евросоюза.

Большинство в Палате общин – против договора о выходе, согласованного правительством Британии и Брюсселем. После того как парламент откажется ратифицировать договор, возможно любое развитие событий, включая крайние и пока теоретические варианты "обвального" выхода без урегулирования отношений с ЕС.

Любой из вариантов будет иметь огромное значение не только для британской экономики и политики, но и для всей Европы.

При этом ни один из возможных альтернативных вариантов на данный момент не набирает парламентского большинства, что и делает нарастающий кризис особенно тяжелым и непредсказуемым, подчёркивается в публикации Би-би-си.