Комикс о Дэдпуле был подвергнут цензуре при печати в России

Входящее в "Эксмо" издательство "Комильфо" отказалось печатать главу сборника комиксов "Дэдпул. MAX" из-за претензий эксперта Роспотребнадзора. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Из комикса решили убрать главу о борьбе супергероя Дэдпула с неонацистом по имени Барон Земо.Эксперт, доктор психологических наук Вали Енгалычев посчитал, что эта часть комикса содержит пропаганду нацизма, поэтому её публикация недопустима. Эксперт признал, что это сатирическоепроизведение , но заявил, что холокост, нацизм и расизм не могут являться объектами сатиры и юмора. "Это якобы сделает проблему менее существенной, заставит читателя не считать ее важной, а, следовательно, это пропаганда нацизма", — пишет издание.

В издательстве "Комильфо" заявили, что были вынуждены внести "цензурные правки" из-за мнения эксперта, поскольку иначе типографии отказались бы печатать книгу.

В Роспотребнадзоре заявили, что не давали аккредитацию эксперту, после заключения которого из комикса исключили целую главу. В ведомстве подчеркнули, что неимеют т полномочий для проведения экспертиз по поводу пропаганды нацизма, и обратились к "Коммерсанту" с просьбой исправить неточность.