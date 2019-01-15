"Литературный власовец": как патриоты ополчились на Дмитрия Быкова

"Кто оскорбил память великой Победы" это сюжет в российском обществе достаточно распространённый. На этот раз обидчиком выступил сам Дмитрий Быков. Вот кусок его выступления на так называемых "Дилетантских чтениях":

Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю всё возможное, чтобы написать эту книгу... К сожалению, российская гражданская война сороковых годов включала в себя практически массовое истребление евреев. И те, кто собирался жить в свободной России, освобождённой гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать российское счастье, я думаю, никто не был готов. И это ещё одна роковая кривизна российской истории. Понимаете, я абсолютно уверен, что Гитлер бы добился той или иной, но всё-таки популярности в России, если бы истребление евреев (и, как частный случай, цыган) не было бы его главной задачей. К сожалению или к счастью, инфильтрация евреев в русскую культурную жизнь в тот момент была уже достаточно значительной, и такой ценой покупать независимость российский социум не был готов... Если бы Гитлер в тот момент был чуть более модернизирован, чуть более интернационалистичен. Но гитлеровский зоологический, совершенно примитивный, чудовищный антисемитизм, конечно, возбуждал недоверие и вражду среди русской интеллигенции. А тот, кто не дружит с интеллигенцией в России не победит никогда. Это важный закон, и это так

У патриотической публики не на шутку полыхнуло.

Разумеется, всё это сопровождалось завуалированными и не слишком антисемитскими смешками с неизбежным напоминанием о фамилии отца писателя. Большинство подобных постов не цитируем, но вот в качестве примера.

Сергей Колясников:

Если мы спокойно смотрим, как подобные Быкову (а он кстати студентам преподает), рассказывают про Гитлера-освободителя, это предательство наших предков, которые ценой миллионов жизней остановили истребление нашего народа. Для всех нас это Великая Отечественная Война. Для Быковых и Зильбертрудов - ну просто такая "гражданская война 40-х" и небольшое недопонимание с Гитлером.



Заметьте, я никого не собирал на улицах, не призывал к протестам и митингам. Но даже от простых обращений в прокуратуру у либерастов и русофобов пукан рвет не по детски. Ибо они прекрасно знают, что делают, зачем делают, и делают это за деньги.

Сергей Марков:

Писатель Дмитрий Быков позитивно оценил Гитлера, заявив, что, если бы тот не уничтожил евреев, то был бы популярен в России как освободитель от коммунистического рабства. И это высказывание Быкова по сути активно замалчивается, чтобы сохранить Быкова как "активный информационный штык".

История с Быковым, это в информационном пространстве некоторый аналог истории с Серебрянниковым и киевским режимом . Смысл один и тот же - если ты в информационном пространстве борешься с российским государством и какими то его опорами: президент Путин, армия, православная Церковь, - то тебе прощается любая аморалка, и даже преступление против закона. В эту же нишу попадает и бандеровский режим - поскольку это прямо русофобский проект, то все его преступления активно замалчиваются. Не думайте, что они не знают о преступлениях на Украине, - им просто запрещают не только говорить об этом, но даже и думать. А вот оправдывать преступления против России и русских - это поощряется. Ну некоторых, как Быкова, в выполнении этих поручений заносит. Пожурят за кулисами, и простят. Ведь главное Быков все в рамках информационной войны все делает правильно. Штыки все нужны для информационной войны.

Информационные русофобские штыки аккуратно чистят от грязи, чтобы использовать по назначению.

Павел Токмаков:

Вообще чтобы адекватно воспринимать тезисы русской "либеральной" оппозиции, нужно быть специалистом по внеземным формам разумной жизни. Содержание мыслей и высказываний этого существа противоречит фактам, здравому смыслу и общепризнанной точке зрения на самые страшные события 20 века.

Миша Шах:

С вашего позволения вернусь к высказываниям писателя, поэта, лектора и яркого представителя СРИ Дмитрия Быкова. Видите ли, перлы про Адольфа Гитлера, это далеко не всё чем блеснул самоуверенный оратор во время своего выступления. Там много интересного. Допустим, каждого патриота России, он открыто называет русофобом, да и вообще о народе Быков, как о народце больше, как о быдле. Потому как есть мнение Дмитрия Быкова и это мнение нельзя не чтить. А теперь давайте к последствиям, о которых, к слову, Быковможет не беспокоится. Если бы владельцы СМИ уважали своих читателей, зрителей, подписчиков, то есть тех благодаря кому их кормят рекламодатели, они бы отказали Дмитрию Быкову даже в желании оправдаться. То же самое сделали бы и хозяева концертных площадок. Отказались бы продавать произведения Дмитрия Быкова и книжные сети. Я уже не говорю о реакции правоохранительных органов. Но ничего этого не произойдёт. И знаете почему? Потому что на экранах кинотеатров "Т-34" и "28 Панфиловцев", а на трибуне немецкого парламента Коля Бундестаг из Уренгоя, а в Москве лектор Быков, по которому и Адольф Алоизыч был не так уж и плох. А вот теперь о последствиях для нас. Если теперь кто-нибудь громыхнёт возмущением по поводу марша ветеранов Ваффен СС в Прибалтике, или факельном шествии в честь Бандеры в сопредельном государстве, ему вполне могут напомнить речь пламенного борца за демократию, знатока истории и деяний фюрера, Дмитрия Быкова или фильм "Праздник" о блокадном Ленинграде. И указать, что этот товарищ не простой обыватель, а очень известный и многими почитаемый в России человек.

Александр Бугаев:

Вот, помню, в 90-е к Проханову, Невзорову и т.п. в "приличном обществе" относились как к зачумлённым (не говоря уж про Баркашова, Макашова, Анпилова и т.п.). Несмотря на все их разнообразные таланты.

Не понимаю, почему теперь такая же модель не может применяться к Быкову, Дымарскому, Шендеровичу, Пархоменко, Гозману и т.п. Ну да, у них есть таланты, они пишут, выступают. Ну и что? Те же Проханов и Невзоров тоже выступали, да и сейчас выступают.

Ну а если для кого-то эти фигуры по-прежнему уважаемы и авторитетны - это исключительно их личная проблема.

Мне-то кажется, что как минимум со 2 мая 2014 года таких недоумений быть уже не должно. А со 2 июня 2014 - уж окончательно.

Дмитрий Моисеенко:

Всем доброго времени суток. Думаю многие из вас слышали о писателе Дмитрие Быкове. Слишком сильно меня задела его непорядочность. Назвать Гитлера освободителем России, ВОВ гражданской войной 40х и т. п. - уже совсем переполнило мою чашу терпения.

В интернет-приёмной Следственного комитета РФ написал обращение с просьбой проверить его выступление на предмет "УК РФ Статья 354.1. Реабилитация нацизма"

Максим Соколов:

Почет литературному власовцу!

Ибо пьян, да умен -- два угодья в нем.

Александр Дюков:

Накидали мне ссылок на выступление Дм. Быкова о Гитлере, интеллигенции и русском народе. Что могу сказать?

Как положено человеку, не имеющему должного исторического образования, о прошлом Быков рассуждает понаслышке. Он слышал о гитлеровском уничтожении евреев, однако не знает ровным счетом ничего о колониальных и истребительных планах нацистов в отношении славянских народов СССР. Также ему практически ничего не известно о практике нацистской войны на уничтожение (за исключением, разумеется, евреев). В результате этих дефектов образования, в голове Быкова возникает картинка точь-в-точь как в нацистской пропаганде: немцы приходят и убивают евреев, а русским (белорусам, украинцам) несут освобождение от большевистского ига. Однако поскольку Быковвсе-таки знает, что вместо благодарности за свержение большевистского ига "освободителей" почему-то били, били, били и в конце концов подняли красный флаг над руинами Рейхстага, - у писателя возникает вопрос: "почему?" И он пытается ответить на него - в меру своих возможностей.

На Быкова не надо писать в Следком. Его нужно просто сажать за парту - чтоб прослушал курс лекций о нацистской истребительной политике (составной, но не единственной частью которой был Холокост). Чтоб поработал на семинарских занятиях. И тогда, получив необходимые знани, Быков не будет нести ахинеи.

Ах, такого курса нет?

Ни в университетах, ни в школах?

И специальной методической литературы нет?

И в советское время не было?

Так чего ж вы прицепились к Быкову-то?

Виталий Пуханов:

Пишут, Александр Пушкин выжил после дуэли, уехал в Париж, жил и творил дальше под именем Александр Дюма. Однажды Пушкин-Дюма гулял по набережной Сены и его укусил вампир. С тех пор Пушкин-Дюма скитается по свету под разными именами, сегодня, возможно, это Дмитрий Быков

"Мюсли вслух":

Поэт, прозаик, журналист, телеведущий, педагог и общественный деятель Дмитрий Быков - очень кипучий и плодовитый, но не очень умный человек. И про войну и про Гитлера он наговорил кучу трескучих глупостей. Однако писать из-за этого заявления в Генпрокуратуру и СКР - тоже ведь не самый умный поступок. Ни к какой ответственности Быкова не привлекут (просто не за что), а вот дополнительную рекламу он получит.

Вера Афанасьева:

Гражданская война еще не закончилась

Она просто давно обрела новые формы - писем «куда следует» и актов классовой ненависти вроде «а ещё шляпу надел».

Вот и теперь бдительные граждане массово пишут доносы в Генпрокуратуру и СК с просьбами проверить высказывания Дмитрия Быкова.

Почему бы не провести и серию обличающих собраний по стране «Я Быкова не читал, но его осуждаю»?

Но все ещё впереди - сон разума рождает чудовищ.

Евгений Ихлов:

Идиоты, призвавшие Генпрокуратуру проверить заявление Д.Л.Быкова о том, что советские люди не поддержали бы гитлеровцев только из-за истребления ими евреев и цыган, вынуждают меня гневно выступить в защиту Дмитрия Львовича.

Да, он совершенно прав - в ходе Второй мировой войны на территории СССР шла и Вторая Гражданская война с коммунистами. Точно также как на территории Франции и Италии в 1944-45 годах шли гражданские войны между коалицией с участием коммунистов и местными правыми радикалами, поддерживающими рейх.

Поэтому французам не придёт в голову назвать свою войну с рейхом "Отечественной", а британцам - этому помешала природная скромность.

Поэтому с исторической точки зрения Великую Отечественную войну (Третью Отечественную) значительно правильнее называть "Советско-германская война 1941-45 годов", поскольку число "советских" участников войны на стороне рейха было того же порядка, как и число бойцов Красной Армии и антинемецких партизан и подпольщиков.

Другое дело, что РОА, КОНР и подобные структуры - это были отколовшиеся от коммунистов "Красные", а вовсе не наследники Белого движения.

И, конечно, в 1941-42 года вермахт встречали цветами как освободителей от коммунистов представители всех затронутых войной народов СССР, кроме вышеупомянутых двух...

Александр Скобов:

Безоговорочная солидарность с Дмитрием Быковым. И все свои старые обиды на него я готов засунуть себе в ... Ну и блестящее подтверждение моему тезису еще времен подготовки "закона Яровой": этот закон нужен не для того, чтобы было нельзя хвалить Гитлера. Этот закон нужен для того, чтобы было нельзя ругать Сталина. Также подтвержден тезис Быкова о продолжающейся в России перманентной гражданской войне. Потому что только в рамках гражданской войны может быть решен спор с теми животными, которые пишут доносы на Быкова.

В Republic - колонка Олега Кашина (полный текст доступен только подписчикам):

Чтобы назвать выступление ⁠Быкова сенсационным содержательно, нужно некоторое усилие; тема «второй ⁠гражданской» – давняя, многократно становившаяся предметом всевозможных дискуссий еще в девяностые, а само ⁠словосочетание «вторая гражданская» – вполне устойчивый мем и (по ⁠крайней мере, пока) ⁠не более того. Как всякая альтернативная историческая концепция, ⁠идея большого внутрирусского противостояния, в котором немцы были ⁠просто ситуативным союзником одной из сторон – эта концепция может когда-нибудь кому-нибудь пригодиться, особенно если учесть, что путинский исторический миф (что важно – имеющий мало общего с советским историческим мифом) слишком привязан к путинской политической системе, и, когда ей на смену придет что угодно другое, неизбежна и ревизия этого мифа – может быть, в западническую (акцент на Холокосте и вообще на жертвах, и еще на союзниках) сторону, может быть, в ультрасталинистскую (будем чествовать среди маршалов Победы маршала Берию – а что, разве НКВД не ковал победу вместе со всей страной?), а может быть, и вот такую, восточноевропейскую – союзничество антисоветской части населения с немцами было вынужденным, Власов и тем более Каминский и Краснов со Шкуро – герои, а люди, пережившие хотя бы коллективизацию, имели моральное право вообще на все. Сейчас любая из этих концепций маргинальна, но каждый, конечно, имеет право выбирать для себя ту, которая ему ближе, тут и спорить не о чем.<...>

Оказывается, не хватало вот именно такого громкого публичного выступления знаменитого человека, чтобы стало ясно, как изменилось общество всего за несколько лет, и Россия нулевых, в которой о «второй гражданской» спорили, не оглядываясь на «флэшмоб в прокуратуру», спокойно и увлекательно, кажется сейчас не просто другой страной – другой планетой.

Люди стали осторожнее, люди стали сдержаннее, людей приучили к уголовному «отвечать за слова». Наши «карикатуры на пророка» чаще всего связаны с военной темой, но не бывает такого, чтобы сдержанность с оглядкой была локализована только на одной теме – российская политкорректность, основанная на угрозе оскорбления чьих-то, чаще всего сугубо виртуальных чувств, влияет на поведение во всех сферах. Степень свободы и несвободы общества определяется не количеством формальных запретов или полицейских на улицах, а тем, чего люди боятся делать или говорить, и если в списке того, чего боятся, есть слова и тем более мысли – общество несвободно.