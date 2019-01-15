MIT исключил Вексельберга из попечительского совета

Российского бизнесмена Виктора Вексельберга, включённого в апреле прошлого года в санкционный список США, исключили из попечительского совета Массачусетского технологического института (MIT) – одного из ведущих мировых университетов.

Как выяснило Радио Свобода/Радио Свободная Европа, это произошло вскоре после решения министерства финансов США ввести санкции против Вексельберга. Санкции, помимо прочего, предусматривают запрет для американских граждан и компаний на любое сотрудничество с включёнными в список лицами. Информацию подтвердили в самом MIT.

Вексельберг стал членом наблюдательного совета престижного, одного из богатейших в мире университетов, расположенного в городе Кембридж, штат Массачусетс, в 2013 году, после того как в качестве президента фонда "Сколково" договорился о партнёрстве Сколковского института науки и технологий с MIT. В 2015 году – уже после аннексии Крыма и введения первых пакетов санкций против России – он был переизбран. Полномочия должны были закончиться в 2020 году.

Об исключении Вексельберга из попечительского совета ранее не сообщалось. Вексельберг и его представители пока не комментируют сообщения.

Российский бизнесмен был одним из спонсоров MIT, став членом Общества Уильяма Бартона Рождерса, объединяющего крупных жертвователей. Точная сумма пожертвованных средств неизвестна. Ещё в 2018 году Вексельберг пожертвовал университету не менее 50 тысяч долларов. В 2017 году благотворительный фонд Вексельберга открыл программу стипендий для обучающихся в MIT россиян.