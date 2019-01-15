Номер спасения "112" полностью работает лишь в 12 регионах России

Единая система вызова экстренных служб по короткому номеру "112" полностью работает только в 12 регионах России. Её возможностями могут полноценно воспользоваться лишь 28 процентов населения, проживающего на 15 процентах территории страны. Об этом заявили в Счётной палате России после проверки реализации федеральной целевой программы, на которую из бюджета потратили более 14 миллиардов рублей.

В 17 регионах система не позволяет в автоматическом режиме передавать данные экстренного вызова в службы "01", "02" и "03". Из-за этого увеличивается время реагирования на вызов, заявила заместитель председателя Счётной палаты Вера Чистова.

При этом в ведомстве утверждают, что сложности возникли в том числе из-за недостаточного финансирования. Его объёмы "в окончательном виде" снизились с 65 до 11 миллиардов рублей. В Счётной палате считают, что это свидетельствует о снижении приоритета федеральной программы.

В каких именно регионах выявлены проблемы, в ведомстве не уточняют, но заявлют, что отчёт будет направлен в палаты Федерального Собрания, а также руководителям контрольно-счётных органов Республики Башкортостан, Рязанской и Свердловской областей. Итоги проверки получат президент России и Министерство чрезвычайных ситуаций.