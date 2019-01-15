Соучредитель PrimaMedia подал в суд после обвинения в изнасиловании

Во Владивостоке бизнесмен и медиаменеджер Алексей Мигунов подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на внештатного корреспондента сайта "Сибирь.Реалии" Екатерину Фёдорову, которая обвинила его в изнасиловании. Об этом Мигунов сегодня сообщил на своей странице в фейсбуке.

По словам Мигунова, "в социальных сетях опорочить человека можно за одну минуту, а для восстановления репутации и доброго имени в суде требуется длительное время". Мигунов подтвердил корреспонденту "Сибирь.Реалии", что направил иск в суд, но отказался рассказать подробности.

Фёдорова заявила редакции "Сибирь.Реалии", что узнала об иске Мигунова из социальных сетей. Она передала информацию адвокату и готова отстаивать свою позицию в суде, сообщила журналистка.

В начале января Федорова заявила, что в октябре 2018 года Мигунов ее изнасиловал. Журналистка объяснила отказ от обращения в полицию тем, что Мигунов "очень влиятельный человек", и ей "очень страшно".

Мигунов заявил, реагируя на обвинения Фёдоровой, что "никакого насилия и изнасилования не было". Слова Федоровой он назвал "манипуляцией фактами, вымыслом и ложью".

Вскоре после обвинения Мигунов заявил о временной приостановке своей работы в холдинге PrimaMedia, соучредителем которого он является. Кроме того, Мигунов временно приостановил свое членство во всех общественных организациях, в которых он состоит.