Соучредитель PrimaMedia подал в суд после обвинения в изнасиловании

Во Владивостоке бизнесмен и медиаменеджер Алексей Мигунов подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на внештатного корреспондента сайта "Сибирь.Реалии" Екатерину Фёдорову, которая обвинила его в изнасиловании. Об этом Мигунов сегодня сообщил на своей странице в фейсбуке.
По словам Мигунова, "в социальных сетях опорочить человека можно за одну минуту, а для восстановления репутации и доброго имени в суде требуется длительное время". Мигунов подтвердил корреспонденту "Сибирь.Реалии", что направил иск в суд, но отказался рассказать подробности.
Фёдорова заявила редакции "Сибирь.Реалии", что узнала об иске Мигунова из социальных сетей. Она передала информацию адвокату и готова отстаивать свою позицию в суде, сообщила журналистка.
В начале января Федорова заявила, что в октябре 2018 года Мигунов ее изнасиловал. Журналистка объяснила отказ от обращения в полицию тем, что Мигунов "очень влиятельный человек", и ей "очень страшно".
Мигунов заявил, реагируя на обвинения Фёдоровой, что "никакого насилия и изнасилования не было". Слова Федоровой он назвал "манипуляцией фактами, вымыслом и ложью".
Вскоре после обвинения Мигунов заявил о временной приостановке своей работы в холдинге PrimaMedia, соучредителем которого он является. Кроме того, Мигунов временно приостановил свое членство во всех общественных организациях, в которых он состоит.
- Екатерина Фёдорова руководит проектом "Феминологи", с сайтом "Сибирь.Реалии" сотрудничает с ноября 2018 года. Сотрудничала с фондом "Нужна помощь", сайтом "Такие дела" и журналами Life Models и Call of Culture.
- Алексей Мигунов – заместитель генерального директора и соучредитель медиахолдинга PrimaMedia, отделения которого работают в 11 регионах России. В 2011–2016 годах Мигунов был членом краевой избирательной комиссии. В 2014 году он входил в общественный совет Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".
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