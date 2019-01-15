Трамп заказал в Белый дом 300 гамбургеров и сам заплатил за них

Президент США Дональд Трамп из личных средств оплатил гамбургеры, пиццу и картофель-фри из ресторанов быстрого питания для членов команды Клемсонского университета по американскому футболу, которых он принял в понедельник вечером в Белом доме.

То, что президент вынужден был сам заниматься организацией доставки продуктов и заплатил за них, стало следствием так называемого "шатдауна" – частичного прекращения финансирования федерального правительства в США. "Шатдаун" продолжается уже более трёх недель из-за того, что Конгресс не смог одобрить бюджет на 2019 год из-за разногласий по вопросу о строительстве стены на границе с Мексикой. Трамп требует от Конгресса денег на строительство стены, демократы против.

Из-за "шатдауна", как заявили в пресс-службе Трампа, большая часть обслуживающего персонала ушла в неоплачиваемый отпуск. В результате банкет для приглашённых в Белый дом футболистов – победителей национального чемпионата – некому было организовывать.

Как сказал сам Трамп журналистам, были заказаны 300 гамбургеров из сетей McDonald's, Wendy's и Burger King. Трамп пояснил, почему именно они: "Я думаю, это их (спортсменов) любимая еда". Трамп подчеркнул, что это традиционная американская пища.

Большую часть времени в ходе "шатдауна" Трамп проводит в Белом доме. Отвечая накануне на вопросы журналистов в связи с появившимися недавно сообщениями о расследовании ФБР в связи с его якобы имевшими место связями с Россией, президент заявил, что "никогда не работал на Россию" и назвал расследование "большим обманом".