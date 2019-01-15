Глава Хакасии выиграл суд у пресс-секретаря "Роснефти" Леонтьева

Глава Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву. Абаканский городской суд признал сведения, распространённые Леонтьевым о Коновалове в эфире абаканского телеканала ТВ7, ложными и обязал редакцию выпустить опровержение.

Поводом для иска к Леонтьеву послужил его сюжет четырёхмесячной давности, в котором утверждалось, что избирательная кампания Коновалова финансируется холдингом "Рутэк". Бенефициаром холдинга считается бизнесмен Глеб Хор, член партии "Единая Россия", которую во время предвыборной кампании активно критиковал Коновалов. В сюжете Леонтьев с издёвкой подчеркнул, что "коммунист на содержании единоросса — это вопрос революционной целесообразности". Коновалов, выигравший на тот момент первый тур губернаторских выборов у действующего главы региона, члена "Единой России" Виктора Зимина, посчитал это заявление косвенным обвинением в коррупции.

Издание "Коммерсантъ" отмечает, что в суде представитель ТВ7 просила признать заявления Леонтьева оценочным суждением. Сам же ответчик в суд не явился и не стал доказывать свои утверждения.

В свою очередь, источник Русской службы Би-би-си связывал сюжет Леонтьева о Коновалове с дружбой между главой "Роснефти" Игорем Сечиным и Виктором Зиминым. Сам Леонтьев заявлял, что ездил в Хакасию, чтобы "поддержать человека" в личном качестве, а не от лица "Роснефти".