В столице Кении произошёл теракт, есть погибший и раненые

В столице Кении Найроби произошло вооружённое нападение на гостиничный комплекс. Как минимум один человек погиб в результате взрыва и последовавшей стрельбы, еще несколько посетителей отеля ранены.

Местные власти заявляют, что расследуют атаку как теракт. Ответственность за происшедшее взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". Полиция уточняет, что нападавших было несколько, они находятся в бегах.

В последние годы в Кении неоднократно происходили нападения, ответственность за которые брали на себя джихадисты. Одна из крупных атак произошла в Найроби в 2015 году. Тогда в результате нападения на местный университет были убиты около 150 студентов.

Число нападений увеличилось после того, как кенийские военные начали принимать участие в боевых действиях против исламистской группировки "Аш-Шабаб" на территории Сомали.