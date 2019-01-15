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В столице Кении произошёл теракт, есть погибший и раненые

Горящий автомобиль перед зданием гостиницы в центре Найроби, где совершено нападение. 15 января 2019 г.

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В столице Кении Найроби произошло вооружённое нападение на гостиничный комплекс. Как минимум один человек погиб в результате взрыва и последовавшей стрельбы, еще несколько посетителей отеля ранены.

Местные власти заявляют, что расследуют атаку как теракт. Ответственность за происшедшее взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". Полиция уточняет, что нападавших было несколько, они находятся в бегах.

В последние годы в Кении неоднократно происходили нападения, ответственность за которые брали на себя джихадисты. Одна из крупных атак произошла в Найроби в 2015 году. Тогда в результате нападения на местный университет были убиты около 150 студентов.

Число нападений увеличилось после того, как кенийские военные начали принимать участие в боевых действиях против исламистской группировки "Аш-Шабаб" на территории Сомали.

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