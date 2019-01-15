В Краснодаре военный судья сбил на переходе местную жительницу

В Краснодаре судья военного суда сбил на пешеходном переходе местную жительницу, а после угрожал свидетелям аварии, что арестует их. Об этом сообщает издание "Юга.ру".

Инцидент произошел в декабре прошлого года, однако известно о нём стало только сейчас. По словам пострадавшей, после аварии судья вышел из автомобиля и заявил, что она "устраивает цирк", начал тащить её за одежду и предлагать деньги. Очевидцев происшествия, которые пытались помочь сбитой девушке, чиновник обвинил в сговоре с ней и начал угрожать тем, что арестует и посадит их. После этого судья попытался уехать с места аварии, но его автомобиль заблокировали свидетели аварии. Полицейские, прибывшие на место происшествия, заявили, что не могут задержать чиновника, и отпустили его.

Мать пострадавшей сообщила о том, что судья вышел на связь только через несколько недель, после того, как видео с места происшествия появилось в сети. В результате аварии девушка получила разрыв связок, вывих надколенника и ссадины. По словам матери пострадавшей, её дочь входит в сборную края по тхэквондо и сейчас решается вопрос об операции. Пострадавшая в социальных сетях получает угрозы от неизвестных.

В Краснодарском гарнизонном военном суде подтвердили участие судьи в ДТП. По информации Znak.com, в отношении чиновника будет проведена проверка.