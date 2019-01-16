На Урале прапорщика Росгвардии уволили за критику властей

Прапорщика Росгвардии Дмитрия Куприна, который критиковал власти на своем канале вYouTube , уволили из войсковой части города Озерска в Челябинской области. Об этом сообщает портал 74.ru.

В пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии изданию заявили, что Куприн был уволен в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих", который запрещает публичные высказывания "в отношении деятельности государственных органов, их руководителей".

По словам Куприна, начальству не понравился его видеоблог, в котором он накануне выборов президента агитировал за Павла Грудинина, а после — периодически критиковал главнокомандующего Росгвардии генерала Виктора Золотова, президента Владимира Путина и представителей власти. Канал прапорщик создал в 2007 году и изначально выкладывал там ролики с разных конкурсов и других армейских мероприятий, проходивших в части.

Внутреннюю проверку в отношении Куприна начали весной прошлого года. Она длилась семь месяцев. По словам прапорщика, комиссия интересовалась его счетами и пыталась выяснить, не является ли он иностранным агентом после того, как обнаружили, что на карту Куприна поступил перевод в 19 тысяч рублей от Google из Ирландии. После этого в восковой части созвали аттестационную комиссию. В ноябре она признала, что прапорщик нарушил закон.

Дмитрий Куприн служил в вооружённых силах по контракту больше 11 лет. В 2015 году он приобрёл квартиру по программе военной ипотеки. Получить её в собственность мог уже через два года — после того, как дослужится до предельного возраста. Сейчас ему придётся вернуть Росгвардии более миллиона рублей, чтобы его семья не лишилась жилья.