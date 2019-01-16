"Американцы бегут в Россию": в сети потешаются над репортажем канала НТВ

Один из самых смешных сюжетов этой недели был выпущен на НТВ.

Если верить тамошним журналистам, то треть американцев мечтает свалить из США. Вслед за этим сообщением телеканал перешёл к рассказам об американцах, осевших в Москве.

Вместе это сложилось в комичную картинку многомиллионной армии граждан США, рвущихся в Россию.

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Николай Травкин:

Трамп смотрел НТВ.

Рассказывали, как пустеет на глазах Америка. Соотечественники-перебежчики делились воспоминаниями о совсем недавно пережитых ужасах жизни в американской действительности. Говорили, что люди толпами прут в Россиию. Москва, конечно, не резиновая, поэтому многие облюбовали Крым…

Дональд подумал, а ведь НТВ врать не будет, но и пустыми города Америки стоять долго не будут, в момент заполнятся мексиканцами.

Он выключил телевизор и решился: -Всё! Начинаю стену строить!

Андрей Мальгин:

Трамп даже стену строит, чтобы удержать американцев, бегущих из США в великую и прекрасную Россию. Миграционная служба России не справляется с потоком американских граждан, желающих в поисках лучшей доли переехать в Москву.

НТВ врать не будет!

Андрей Десницкий:

А я и не заметил, как в Москве осело около трети всех американцев(примерно сто миллионов). Чудеса маскировки!

Екатерина Барабаш:

Значит, теперь в Москве дворники будут американцы-гастарбайтеры?

Марат Гельман:

У нас под лестницей уже полгода американец живёт. Бежал из Нью-Йорка, где был финансовым аналитиком. Выучился немного по-русски, говорит, у них таких тёплых подъездов нет, и конкуренция среди бомжей у нас куда меньше, а такой чистой боярки, как в РФ, он нигде в мире не пробовал.

Звонила знакомая из Нижнего Новгорода - риэлтором там работает. Говорит план в этом месяце перевыполнила. Семьи из Майами массово скупают хрущёвки. Особенно ценятся двушки с русской джакузей на кухне...

А у нас бригада узбеков, которые траншеи копают в панике. Говорят их американская диаспора из этого бизнеса вытесняет.

Нас вчера главврач собрала и сказала:"не нравится зарплата-увольняйтесь. У меня вон очередь американских врачей стоит за воротами"

Я тут объявление дал на Авито "требуется сторож " , так пришлось сделать приписку "американцам не звонить " . Ну достали чесслово , работать хотят у нас в Тульской обл , спасу прям нет :)

Иван Давыдов пишет в колонке для The New Times:

Средний россиянин, кажется, более или менее смирился с тем, что Россий – две. В одной происходят победы и одоления, и она под звуки воинского марша мчит к еще более невообразимым свершениям, вызывая зависть прочих стран и народов (вот я сейчас это пишу, а в официальном твиттере телеканала НТВ появляется новость: «Уехать из США мечтают чуть ли не до трети всех американцев. Их гонят из страны неподъемные налоги и высокие цены. Некоторые искали лучшей доли в Европе, в Крыму, но осели все-таки в Москве. Говорят, что качество жизни улучшилось в разы»). В этой России живут говорящие головы из телевизора, а также разнокалиберные представители власти. В другой все дорожает, жизнь становится скучней и хуже, а геополитические успехи уже не греют душу, причем не только потому, что на улице холодно. В этой, второй, печальной России как раз и проживает средний россиянин.

Юрий Бершидский в The Insider пытается выяснить, что именно имели в виду на НТВ:

Авторы сюжета НТВ имеют в виду опубликованное в прошлом году исследованиедоктора Аманды Клековски из университета Кента и доктора Хелен Марроу из университета Tufts. Но в исследовании речь идет вовсе не о мечтах об эмиграции, а об американцах, которые рассматривают возможность какое-то время пожить за границей (consider living abroad). Таких американцев действительно оказалось 33,1%. Из них 87,4% называют основной причиной возможного переезда желание познакомиться с другими странами (exploration), а 49% — неудовлетворенность ситуацией в США (сумма больше 100%, так как можно было давать несколько вариантов ответа). Чуть меньше половины опрошенных думает о работе в другой стране, чуть больше половины — о переезде после завершения карьеры. Авторы сюжета неточны еще в одном: хотя исследование опубликовано в конце прошлого года, оно основано на опросе, проведенном еще в 2014 году.

Значительно более свежее и масштабное исследование о миграционных настроениях американцев опубликовано в начале 2019 года Gallup — одним из крупнейших в мире институтов по изучению общественного мнения. В его опросе речь шла уже не о рассматриваемой возможности (considering), как в исследовании Клековски и Марроу, а о вполне определенном желании (desire). Вопрос был сформулирован так: «В идеале, если у вас будет возможность, хотели бы вы переехать на постоянное жительство в другую страну или предпочли бы оставаться в этой стране?»

Исследование показало, что в годы президентства Дональда Трампа количество желающих уехать выросло до рекордного уровня, но это 16%, а никак не треть (при Буше-младшем было 11%, при Обаме — 10%). При этом среди респондентов моложе 30 лет желающих уехать оказалось 30%, а среди женщин моложе 30 лет — 40%. Так что если бы авторы сюжета НТВ, говоря, что около трети американцев мечтают уехать, добавили слово «молодых», то были бы близки к истине.

Самой желаемой страной для переселения американцы назвали Канаду. Впрочем, исследователи оговариваются: есть существенная разница между желанием и реальными намерениями; несмотря на внушительный рост эмиграционных настроений после избрания Трампа, канадская статистика зафиксировала лишь незначительное увеличение количества американцев, переселившихся в эту страну.

Согласно глобальному опросу Gallup, США остаются наиболее привлекательной страной для потенциальных мигрантов: туда хотел бы переехать 21% всех желающих эмигрировать. Второе место со значительным отрывом от лидера занимает Канада — 6%. Россия на 17 месте с результатом 1%.

Для сравнения: по данным «Левада-центра», в 2017 году желание эмигрировать из России выразили 15% респондентов, среди москвичей — 18%.

Тем временем, "Проект" представляет своё исследование миграционных потоков из России. Один из главных выводов - власти занижают количество уезжающих:

В октябре 2018 года Владимир Путин подписал новую концепциюмиграционной политики, которая должна стать попыткой вернуть в Россию соотечественников из-за рубежа. Причины для беспокойства у власти есть — 2017 год отметился в статистике Росстата резким увеличением числа эмигрантов. В 2017 году Росстат отчитался о 377 тысячах человек, покинувших страну. Это рекордный показатель за последний период, который поддается сравнению. Число эмигрантов выросло в три раза по сравнению с 2012 годом.

Выросло не только общее число уехавших (вместе с трудовыми мигрантами), но и число тех, кто уехал в страны дальнего зарубежья. Что касается граждан России — ситуация такая же. В 2017 году выбыло почти в два раза больше граждан России, чем в 2012 году. Всего за третий срок президентства Путина из России уехало 1,7 млн человек — только по оценке Росстата.

Сравнение со статистикой других стран по прибывшим из России показывает: данные Росстата занижены в разы. Свежие данные (последние на 2017 год) доступны лишь для некоторых стран, и вот что они говорят. Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в 6 раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат. Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по Чехии и Венгрии — в 12 и 14 раз. В целом, в 24 страны ОЭСР, по которым доступны зарубежные данные на 2016 год, из России выехало в 6 раз больше людей, чем говорят в Росстате.

В Росстате признают факт недоучета эмигрантов: «Многие не снимаются с регистрационного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах».

Леонид Волков:

В страны дальнего зарубежья при позднем Путине уезжает по 50 тысяч человек в год — это средний класс, это программисты и бизнесмены, студенты и менеджеры; это тяжелая и невосполнимая потеря для страны.

Отдельно обращает на себя внимание история про Росстат, конечно.

"В целом, в 24 страны ОЭСР, по которым доступны зарубежные данные на 2016 год, из России выехало в 6 раз больше людей, чем говорят в Росстате." — вот и все остальные цифры у них той же степени надежности.

Сергей Устинов:

Очень крутое исследование. Оказывается, что Росстат занижает цифры об эмиграции.

Мне особенно нравится довольно свежий подход по работе с открытыми данными. Внутри-российские открытые данные изучены вдоль и поперек, а тут сделана крутая и удачная попытка сравнить наши данные с зарубежными.

А представьте, если сравнить таможенные данные (сколько леса вывозится в Китай по данным нашей таможни, а сколько принимает Китай по данных в их таможне), медицинские (какие лекарства у нас до сих пор считаются полезными, а какие в зарубежных странах - нет) и т.д. Благодаря наличию открытых данных это все может получится проверить автоматизированно.