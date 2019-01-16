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Цитаты Свободы

"Американцы бегут в Россию": в сети потешаются над репортажем канала НТВ

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Один из самых смешных сюжетов этой недели был выпущен на НТВ.

Если верить тамошним журналистам, то треть американцев мечтает свалить из США. Вслед за этим сообщением телеканал перешёл к рассказам об американцах, осевших в Москве.

Вместе это сложилось в комичную картинку многомиллионной армии граждан США, рвущихся в Россию.

Николай Травкин:

Трамп смотрел НТВ.
Рассказывали, как пустеет на глазах Америка. Соотечественники-перебежчики делились воспоминаниями о совсем недавно пережитых ужасах жизни в американской действительности. Говорили, что люди толпами прут в Россиию. Москва, конечно, не резиновая, поэтому многие облюбовали Крым…
Дональд подумал, а ведь НТВ врать не будет, но и пустыми города Америки стоять долго не будут, в момент заполнятся мексиканцами.
Он выключил телевизор и решился: -Всё! Начинаю стену строить!

Андрей Мальгин:

Трамп даже стену строит, чтобы удержать американцев, бегущих из США в великую и прекрасную Россию. Миграционная служба России не справляется с потоком американских граждан, желающих в поисках лучшей доли переехать в Москву.
НТВ врать не будет!

Андрей Десницкий:

А я и не заметил, как в Москве осело около трети всех американцев(примерно сто миллионов). Чудеса маскировки!

Екатерина Барабаш:

Значит, теперь в Москве дворники будут американцы-гастарбайтеры?

Марат Гельман:

У нас под лестницей уже полгода американец живёт. Бежал из Нью-Йорка, где был финансовым аналитиком. Выучился немного по-русски, говорит, у них таких тёплых подъездов нет, и конкуренция среди бомжей у нас куда меньше, а такой чистой боярки, как в РФ, он нигде в мире не пробовал.

Звонила знакомая из Нижнего Новгорода - риэлтором там работает. Говорит план в этом месяце перевыполнила. Семьи из Майами массово скупают хрущёвки. Особенно ценятся двушки с русской джакузей на кухне...

А у нас бригада узбеков, которые траншеи копают в панике. Говорят их американская диаспора из этого бизнеса вытесняет.

Нас вчера главврач собрала и сказала:"не нравится зарплата-увольняйтесь. У меня вон очередь американских врачей стоит за воротами"

Я тут объявление дал на Авито "требуется сторож " , так пришлось сделать приписку "американцам не звонить " . Ну достали чесслово , работать хотят у нас в Тульской обл , спасу прям нет :)

Иван Давыдов пишет в колонке для The New Times:

Средний россиянин, кажется, более или менее смирился с тем, что Россий – две. В одной происходят победы и одоления, и она под звуки воинского марша мчит к еще более невообразимым свершениям, вызывая зависть прочих стран и народов (вот я сейчас это пишу, а в официальном твиттере телеканала НТВ появляется новость: «Уехать из США мечтают чуть ли не до трети всех американцев. Их гонят из страны неподъемные налоги и высокие цены. Некоторые искали лучшей доли в Европе, в Крыму, но осели все-таки в Москве. Говорят, что качество жизни улучшилось в разы»). В этой России живут говорящие головы из телевизора, а также разнокалиберные представители власти. В другой все дорожает, жизнь становится скучней и хуже, а геополитические успехи уже не греют душу, причем не только потому, что на улице холодно. В этой, второй, печальной России как раз и проживает средний россиянин.

Юрий Бершидский в The Insider пытается выяснить, что именно имели в виду на НТВ:

Авторы сюжета НТВ имеют в виду опубликованное в прошлом году исследованиедоктора Аманды Клековски из университета Кента и доктора Хелен Марроу из университета Tufts. Но в исследовании речь идет вовсе не о мечтах об эмиграции, а об американцах, которые рассматривают возможность какое-то время пожить за границей (consider living abroad). Таких американцев действительно оказалось 33,1%. Из них 87,4% называют основной причиной возможного переезда желание познакомиться с другими странами (exploration), а 49% — неудовлетворенность ситуацией в США (сумма больше 100%, так как можно было давать несколько вариантов ответа). Чуть меньше половины опрошенных думает о работе в другой стране, чуть больше половины — о переезде после завершения карьеры. Авторы сюжета неточны еще в одном: хотя исследование опубликовано в конце прошлого года, оно основано на опросе, проведенном еще в 2014 году.

Значительно более свежее и масштабное исследование о миграционных настроениях американцев опубликовано в начале 2019 года Gallup — одним из крупнейших в мире институтов по изучению общественного мнения. В его опросе речь шла уже не о рассматриваемой возможности (considering), как в исследовании Клековски и Марроу, а о вполне определенном желании (desire). Вопрос был сформулирован так: «В идеале, если у вас будет возможность, хотели бы вы переехать на постоянное жительство в другую страну или предпочли бы оставаться в этой стране?»

Исследование показало, что в годы президентства Дональда Трампа количество желающих уехать выросло до рекордного уровня, но это 16%, а никак не треть (при Буше-младшем было 11%, при Обаме — 10%). При этом среди респондентов моложе 30 лет желающих уехать оказалось 30%, а среди женщин моложе 30 лет — 40%. Так что если бы авторы сюжета НТВ, говоря, что около трети американцев мечтают уехать, добавили слово «молодых», то были бы близки к истине.

Самой желаемой страной для переселения американцы назвали Канаду. Впрочем, исследователи оговариваются: есть существенная разница между желанием и реальными намерениями; несмотря на внушительный рост эмиграционных настроений после избрания Трампа, канадская статистика зафиксировала лишь незначительное увеличение количества американцев, переселившихся в эту страну.

Согласно глобальному опросу Gallup, США остаются наиболее привлекательной страной для потенциальных мигрантов: туда хотел бы переехать 21% всех желающих эмигрировать. Второе место со значительным отрывом от лидера занимает Канада — 6%. Россия на 17 месте с результатом 1%.

Для сравнения: по данным «Левада-центра», в 2017 году желание эмигрировать из России выразили 15% респондентов, среди москвичей — 18%.

Тем временем, "Проект" представляет своё исследование миграционных потоков из России. Один из главных выводов - власти занижают количество уезжающих:

В октябре 2018 года Владимир Путин подписал новую концепциюмиграционной политики, которая должна стать попыткой вернуть в Россию соотечественников из-за рубежа. Причины для беспокойства у власти есть — 2017 год отметился в статистике Росстата резким увеличением числа эмигрантов. В 2017 году Росстат отчитался о 377 тысячах человек, покинувших страну. Это рекордный показатель за последний период, который поддается сравнению. Число эмигрантов выросло в три раза по сравнению с 2012 годом.

Выросло не только общее число уехавших (вместе с трудовыми мигрантами), но и число тех, кто уехал в страны дальнего зарубежья. Что касается граждан России — ситуация такая же. В 2017 году выбыло почти в два раза больше граждан России, чем в 2012 году. Всего за третий срок президентства Путина из России уехало 1,7 млн человек — только по оценке Росстата.

Сравнение со статистикой других стран по прибывшим из России показывает: данные Росстата занижены в разы. Свежие данные (последние на 2017 год) доступны лишь для некоторых стран, и вот что они говорят. Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в 6 раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат. Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по Чехии и Венгрии — в 12 и 14 раз. В целом, в 24 страны ОЭСР, по которым доступны зарубежные данные на 2016 год, из России выехало в 6 раз больше людей, чем говорят в Росстате.

В Росстате признают факт недоучета эмигрантов: «Многие не снимаются с регистрационного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах».

Леонид Волков:

В страны дальнего зарубежья при позднем Путине уезжает по 50 тысяч человек в год — это средний класс, это программисты и бизнесмены, студенты и менеджеры; это тяжелая и невосполнимая потеря для страны.

Отдельно обращает на себя внимание история про Росстат, конечно.
"В целом, в 24 страны ОЭСР, по которым доступны зарубежные данные на 2016 год, из России выехало в 6 раз больше людей, чем говорят в Росстате." — вот и все остальные цифры у них той же степени надежности.

Сергей Устинов:

Очень крутое исследование. Оказывается, что Росстат занижает цифры об эмиграции.

Мне особенно нравится довольно свежий подход по работе с открытыми данными. Внутри-российские открытые данные изучены вдоль и поперек, а тут сделана крутая и удачная попытка сравнить наши данные с зарубежными.

А представьте, если сравнить таможенные данные (сколько леса вывозится в Китай по данным нашей таможни, а сколько принимает Китай по данных в их таможне), медицинские (какие лекарства у нас до сих пор считаются полезными, а какие в зарубежных странах - нет) и т.д. Благодаря наличию открытых данных это все может получится проверить автоматизированно.

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