США обвинили Иран в нарушении резолюции ООН из-за запуска спутника

Для запуска спутника на орбиту Иран использовал технологии, которые применяются для межконтинентальных баллистических ракета. Это является нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он добавил, что Вашингтон не потерпит "вопиющее игнорирование" Тегераном международных норм.

В заявлении Помпео говорится, что Соединённые Штаты работают с союзниками и партнёрами для противодействия угрозам со стороны Ирана, включая ракетную программу. Госдепартамент считает ее угрозой для Европы и Ближнего Востока.

Иран запустил свой спутник 15 января. Его не удалось вывести на орбиту. В Тегеране заявили, что ракета-носитель не смогла достичь нужной скорости.

Резолюция Совбеза ООН одобряет всеобъемлющий план действий, ограничивающий ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций. План утвердили в 2015 году. Тегеран говорит, что запуски космических аппаратов не нарушают резолюцию. Иранские власти заявляют, что продолжат ракетные испытания с целью усиления обороны страны.