Евросоюз лишил McDonaldʼs эксклюзивного права на торговую марку Big Mac. Теперь другие компании могут продавать товары (в том числе и бургеры) с таким названием на территории ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение Ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза.

Согласно решению ведомства, американская сеть фастфуда не предоставила доказательств использования марки на территории ЕС c 2017 года. Чтобы доказать использование марки, адвокаты McDonaldʼs показывали в том числе распечатки из "Википедии", отмечает ирландская Independent.

Дело о защите торговой марки рассматривалось в рамках спора McDonaldʼs с ирландской сетью быстрого питания Supermac's. Юристы американской компании заявляли, что потребители будут путать слово Supermac с "Биг маком". После решения регулятора Supermac's смогут открыть свои рестораны в Великобритании.