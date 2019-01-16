СМИ: Манафорт солгал спецпрокурору о контактах с россиянином

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт солгал следствию, чем нарушил соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на офис спецпрокурора Роберта Мюллера.

По данным агентства, у спецпрокурора имеются данные о пяти случаях лжи Манафорта. Часть их, как утверждается, недоступна, а документы из судебных архивов сильно отредактированы.

В частности, офис спецпрокурора утверждает, что Манафорт солгал присяжным, когда говорил об отсутствии контактов с командой Трампа во время следствия. По данным Мюллера, а мае прошлого года Манафорт получил сообщение от человека, у которого есть доступ к президенту.

Помимо прочего спецпрокурор сообщил, что Манафорт предоставил недостоверные сведения о своих контактах с бизнес-партнёром россиянином Константином Килимником. Он работал переводчиком и политконсультантом на Украине. Килимника считают человеком, близким к Кремлю. Ему предъявлены заочные обвинения по делу о российском вмешательстве в выборы в США.

Манафорт возглавил избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа в марте 2016 года, однако покинул эту должность в августе – вскоре после появления информации о том, что он нелегально получил более 12 миллионов долларов от бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов.

Пол Манафорт стал первым обвиняемым по делу о вероятном иностранном вмешательстве в американские президентские выборы. В сентябре прошлого года он признался в сговоре против США и сговоре по воспрепятствовании правосудию. Сейчас экс-руководитель предвыборного штаба Трампа находится под домашним арестом.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Обвинения заочно предъявлены ряду россиян, в числе которых предполагаемые сотрудники военной разведки. Никому из американцев обвинения в сговоре с Россией пока не предъявили. Президент Трамп резко критикует расследование, называя его "охотой на ведьм". Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.