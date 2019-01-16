Суд оценил незаконное уголовное преследование в 5 тысяч рублей

Кстовский городской суд Нижегородской области присудил местной жительнице Кристине Морозовой пять тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование, сообщает "Комитет против пыток".

Иск Морозовой, которую в 2016 году избили в отделении полиции, а потом на неё же завели дело, удовлетворён лишь частично. Сама пострадавшая оценивала моральный вред в 250 тысяч рублей.

Осенью 2016 года Морозову, по её словам, задержали во время прогулки с собакой и отвезли в отдел полиции, где потребовали раздеться для досмотра. После того, как она отказалась делать это в присутствии мужчин, её избили. Впоследствии у Морозовой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и несколько переломов костей лица.

Тем не менее, уголовное дело возбудили против самой девушки - якобы она оскорбила одного из полицейских, который её задержал. Суд признал Морозову виновной, но в ноябре 2017 года аппеляционная инстанция прекратила дело.

В январе 2017 года было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий против неустановленных сотрудников полиции, однако спустя полтора года и это дело было прекращено. В связи с этим адвокаты Морозовой намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.