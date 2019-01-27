Последние герои. Михаил Румер-Зараев – о мифологемах истории

Незадолго до Нового года в Иерусалиме скончался последний из остававшихся в живых повстанцев Варшавского гетто, 94-летний Симхи Ротем-Ратайзер, носивший в гетто псевдоним Казик. Его судьба и смерть, отмеченная поминальными соболезнованиями как мэра Варшавы, так и премьер-министра Израиля, назвавшего покойного национальным героем, заняли определенное место в сложной мозаике политических отношений двух стран, Эти отношения были омрачены принятыми в прошлом году польским сеймом поправками к закону "Об институте национальной памяти", в соответствии с которыми уголовному преследованию подлежат те, кто приписывают полякам участие в Холокосте.
За полгода до смерти Ратайзер обратился с открытым письмом к президенту Польши Анджею Дуде, в котором выразил сожаление по поводу того, что Институт национальной памяти не хочет признать роль поляков в Холокосте, ведь многие поляки доносили на евреев. Тем не менее в Варшаве смерть Симхи по инициативе мэра польской столицы Рафаэля Тшасковского была отмечена торжественной памятной церемонией. Почетный караул возложил венки к мемориалу участникам восстания, память Ротема почтили минутой молчания. Глава муниципалитета польской столицы сделал в Twitter запись на иврите по поводу кончины Ратайзера: "Благословен Судья праведный".
В биографии Симхи Ротема-Ратайзера – участие в двух антинацистских восстаниях, варшавских евреев 1943 года и варшавских поляков 1944 года, а также, на исходе войны, в операции "Бриха" ("Побег") по отправке восточноевропейских евреев, уцелевших в пламени Холокоста, в Палестину. В 1946 году он и сам оказался в Палестине, где вместе с другими уцелевшими повстанцами стал одним из организаторов кибуца "Памяти борцов гетто".
В многочисленных военных приключениях Симхи был один поразительный эпизод. На исходе восстания в гетто его послали на немецкую сторону, с тем чтобы организовать отправку туда хотя бы части уцелевших бойцов, и Ротем-Ратайзер сумел с помощью участников польского подполья вывести несколько десятков повстанцев и отправить их в окрестные леса. Среди них был заместитель руководителя Еврейской боевой организации Марек Эдельман. Он дожил до 90 лет и умер в Варшаве в 2009 году. Я знавал его, бывал у него в середине 1960-х годов в Лодзи, где он работал врачом в кардиологической клинике, записал его рассказ, полный горечи и демифологизаторского пафоса. В послевоенной Польше о нем мало говорили, подчеркивая роль коммунистических групп боевиков, а Эдельман был лидером бундовской молодежи. Второй раз я увидел его тридцать лет спустя в Москве, где в апреле 1994 года в Доме ученых проходило торжественное собрание по случаю Международного дня памяти евреев – жертв нацизма.
Подхожу, представляюсь, напоминаю о давней встрече. Спрашиваю о его отношениях с Израилем. "Израиль не приемлет меня, – говорит Эдельман. – Другой язык. Другие проблемы. Другие евреи. Не те, которые погибли в катастрофе. Говорят, что мы плохо сопротивлялись. Воюет же Израиль с арабами!" В те же самые дни израильская газета "Маарив" писал про Эдельмана: "Человек грустный, молчаливый, немного нервный в своих реакциях, резкий в формулировках, непрерывно курящий... В Израиле многие годы заботились о том, чтобы скрыть роль в восстании тех, кто не входил в молодежные сионистские движения. Десятилетиями подчеркивалась роль "Хашомер Хацаир" (сионистская социалистическая молодежь. – РС) и левых движений и преуменьшалась – "Бетара" (молодежная организация ревизионистов. – РС). "Бунд" вычеркнули вообще... Эдельман отказывается видеть в восстании несколько мистическое событие израильско-сионистского героизма. Урок, который он видит в катастрофе вообще и в восстании в частности, – универсальный, гуманистический. Это событие, в котором не дали выбора другой форме смерти".
Мифологемы героических эпизодов антинацистского сопротивления до сих пор вызывают споры историков и публицистов, которые не исчезают со смертью последнего участника восстания
Эдельман не обрел себя в коммунистической Польше 60-х, не находил себя и в Израиле 90-х. В этом – заданность судьбы, начинавшейся в бундовских молодежных кружках, продолжавшейся в метаниях польской интеллигенции, с ее тайной оппозиционностью коммунистическому режиму. Сказанное об Эдельмане в "Маарив" заставляет задумываться о восприятии восстания в современном мире, о том, что "история – это политика, опрокинутая в прошлое". Симха Ратайзер бросает Польше предсмертный упрек в том, что она отрицает очевидное участие поляков в Холокосте. Он видит прошлое из сегодняшнего дня. Его товарищ по антинацистскому сопротивлению Марек Эдельман упрекает Израиль в том, что их, уцелевших, там не воспринимают. Ему чужд современный Израиль. Но ведь надо помнить, что Эдельман – бундовец, руководитель молодежной организации партии, которая по сути своей идеологии не воспринимала сионизм, они готовы были строить социализм черты оседлости, для них существовало прежде всего восточноевропейское идишистское еврейство. И не случайно Эдельман, в отличие от Ратайзера, принадлежавшего к сионистским кругам, остался в Польше и прожил там всю жизнь. Линия противостояния между идишизмом и гебраизмом – отнюдь не только языковая, это противостояние концепций еврейской жизни.
Однако при восприятии восстания существовала не только недооценка "Бунда". Кроме Еврейской боевой организации, куда входила в основном сионистско-социалистическая молодежь из движения, лидером которого в Палестине был Давид Бен-Гурион, в гетто героически сражался Еврейский военный союз, состоявший из сионистов-ревизионистов – воспитанников Владимира Жаботинского. И роль этого союза в сопротивлении, по мнению некоторых исследователей, также замалчивается. Здесь сказывается противостояние левого и правого флангов израильской политической жизни. Если на левом фланге находится социалистическая партия "Авода", бывшая у власти до середины 1970-х годов и воспитавшая несколько поколений культурной и политической элиты Израиля, то на правом фланге – находящийся сейчас у власти "Ликуд", партия ревизионистов – наследников Жаботинского.
Я несколько упрощенно представляю этот расклад сил, не упоминая об идеологических расхождениях двух политических сил. Скажу только, что тени двух великих лидеров сионизма, Бен-Гуриона и Жаботинского, стоят над политическим ландшафтом современного Израиля, возвышаясь над реалиями общественной жизни, в том числе над восприятием национальной истории, частью которой является восстание Варшавского гетто. Мифологемы этого героического эпизода антинацистского сопротивления до сих пор вызывают споры историков и публицистов, которые не исчезают со смертью последнего участника восстания.
Михаил Румер-Зараев – прозаик и публицист, соредактор берлинской газеты "Еврейская панорама"
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