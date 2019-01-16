Власти Петербурга не согласовали митинг памяти Маркелова и Бабуровой

Власти Санкт-Петербурга отказались согласовать митинг против пыток и репрессий в десятую годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом сообщили организаторы акции в группе мероприятия "ВКонтакте".

Сначала Смольный и районные администрации отклонили все предложенные активистами для митинга адреса, предложив провести акцию "на задворках". После согласия заявителей провести акцию на Атаманской улице, администрация Центрального района им отказала, сославшись на ремонтные работы.

О планах провести митинг активисты объявили 26 декабря. На акции они планировали требовать освобождения обвиняемых по делу "Сети" и других политзаключенных, а также "искоренения фашистских методов дознания и условий заключения в системе МВД и ФСИН".

Активисты расценивают решение властей Петербурга как "очередную насмешку над свободой собраний, оскорбление памяти погибших антифашистов, журналистов и правозащитников"."На солидарность жандармов мы ответим солидарностью несогласных", – говорится в сообщении организаторов акции. 19 января антифашисты планируют возложить цветы к памятнику жертвам репрессий на Воскресенской набережной.

Мэрия Москвы согласовала шествие памяти Маркелова и Бабуровой численностью до 500 человек.

Адвокат Станислав Маркелови журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты в Москве19 января 2009 года. Суд признал виновными в убийстве неонацистов Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис.

Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.

19 января, в день памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды, акции проходят во многих городах России и мира.