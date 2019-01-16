Чубайс предложил "болезненные" способы спасти энергетику России

Россия – бедная страна, в которой сложно решить проблему энергетической расточительности, заявил на Гайдаровском форуме председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс. Его цитирует издание "Ведомости".

Чубайс считает, что пока остальной мир наращивает энергетическую эффективность, Россия продолжает "оставаться в том же месте", будучи при этом одной из самых энергорасточительных стран.

По мнению Чубайса, есть два "болезненных" способа повышения энергетической эффективности, и первый из них заключается в балансировке цен на энергию, которые в России в два раза ниже среднемировых. Председатель правления Роснано считает правильным создать ситуацию, при которой "богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне".

Второй "болезненный способ" – запреты, заявил Чубайс, сославшись на "лучшие мировые практики", но не уточнив, что конкретно он предлагает запретить.

Ранее Анатолий Чубайс неоднократно заявлял, что в России слишком дешёвая электроэнергия, из-за чего в стране бессмысленно тратятся ресурсы и плохо развивается обрабатывающая промышленность, пишут "Ведомости".