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Сотрудники ООН рассказали о домогательствах на работе

Штаб-квартира ООН в Женеве, Швейцария

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Треть действующих сотрудников ООН хотя бы раз за последние два года подвергалась на работе различным формам сексуального домогательства. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией Deloitte по заказу ООН. Опрошенные сотрудники, в частности, указали на оскорбительные шутки, замечания о внешности сексуального характера, намёки и физические действия.

По данным исследования, две трети тех, кто совершал домогательства – мужчины. Около 25 процентов – руководители высшего и среднего звена.

В письме на имя сотрудников организации генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "отрезвляющими" данные опроса сотрудников. По словам Гутерриша, статистика домогательств в ООН не отличается от статистики в других организациях. Однако ООН должна соответствовать более высоким стандартам, подчеркнул генеральный секретарь.

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