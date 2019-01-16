Сотрудники ООН рассказали о домогательствах на работе

Треть действующих сотрудников ООН хотя бы раз за последние два года подвергалась на работе различным формам сексуального домогательства. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией Deloitte по заказу ООН. Опрошенные сотрудники, в частности, указали на оскорбительные шутки, замечания о внешности сексуального характера, намёки и физические действия.

По данным исследования, две трети тех, кто совершал домогательства – мужчины. Около 25 процентов – руководители высшего и среднего звена.

В письме на имя сотрудников организации генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "отрезвляющими" данные опроса сотрудников. По словам Гутерриша, статистика домогательств в ООН не отличается от статистики в других организациях. Однако ООН должна соответствовать более высоким стандартам, подчеркнул генеральный секретарь.